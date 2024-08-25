خالد الصاوي ينضم لقائمة أبطال مسلسل "سيد الناس" لعمرو سعد



القاهرة - محمد ابراهيم -

انضم الفنان خالد الصاوي للمشاركة في مسلسل سيد الناس، بطولة عمرو سعد، والعمل تأليف وإخراج محمد سامي، وتواصل الشركة المنتجة في الفترة الحالية ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

آخر أعمال عمرو سعد في الدراما



يذكر أن آخر أعمال عمرو سعد في الدراما مسلسل الأجهر، تأليف ورشة ملوك وإخراج ياسر سامي وشارك في العمل كل من درة، سيد رجب، نور النبوي، محمود قابيل، خالد زكي، ناهد السباعي، سارة سلامة، أنوشكا، أحمد صفوت، عارفة عبد الرسول، نور النبوي، علاء عوض، مصطفى أبوسريع.



آخر أعمال خالد الصاوي



والجدير بالذكر آخر أعمال خالد الصاوي مسلسل صدفة، تأليف أمين سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وفي 2023 شارك في مسلسل الكتيبة 101، بطولة عمرو يوسف وآسر ياسين وشارك في العمل كل من فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر وآخرين.