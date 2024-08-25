الجمهور يشيد بأغنية "ومازال على البال" لـ شيرين..ويدعمها بهذه العبارات

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخراً أحدث أغنياتها وهي أغنية "ومازال على البال" وهي رابع أغنيات ألبومها الجديد، وتعد هذه الأغنية هي لون جديد على الفنانة شيرين ولكن قد حذفت الأغنية من جميع مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإستماع، ولكن هذا الحذف لم يؤثر على نجاح الأغنية.

فقد لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها وسرعان ما انتشرت بين الجمهور حتي بعد حذفها فيوجد الكثير من الجمهور لازال ينشر الأغنية عبر صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي ويعلقون عليها بالتعليقات الإيجابية التي يدعمون من خلالها فنانتهم المفضلة شيرين عبد الوهاب.

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "ومازال على البال" لـ شيرين هي من كلمات الشاعر تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى توما.

تعليقات الجمهور على أغنية “ومازال على البال”

ويستعرض لكم "دوت الخليج الفني" في هذا أبرز تعليقات الجمهور على أغنية "ومازال على البال"، وإليكم بعض التعليقات:-

(الأغنية تحفة، ايوا هي دي شيرين اللي متعودين عليها، مينفعش والله متغنيش ولا تغيبي عننا تاني، شيرين ايه الحلاوة دي، صوت مصر بجد، انتي ازاي جبارة كدة في الأغاني دي، شيرين هو إحنا لسه فوقنا من بتمني أنساك، بجد روعة، احنا محتاجين كل ساعة أغنية، شيرين مينفعش حد يختلف على صوتها، مش عارفه انتي ازاي وصفتي إحساسنا كدة، ومازال على البال فعلاً، بجد مش قادر اقفل الأغنية...)

كلمات أغنية "ومازال على البال" لـ شيرين عبد الوهاب

فاتت الايام واليوم بيجيب ١٠٠

لا بعتلي سلام ولا عرفني النية

اهو راح وارتاح وسايبني انا بستنى

غابت الافراح عالجرح الله يعينا

ومزال عالبال ومزال غالي عليا

وليالي طوال بحلم يرجع ليا

دبرني يا خال دلني وأرأف بيا

قصرلي الغيبة بعده بيقتل فيا

هات اللي بعيد هاتهولنا في سكتنا

فينها المواعيد فينها يا شوق دنيتنا

لا العين بتنام ولا عارفين نتهنى

داخلين عالعام واحنا بعيد عالجنة

لسه الاحوال ما تسرش وتعبنا

هم ويتشال لما نلاقي حبيبنا

لا العين بتنام ولا عارفين نتهنى

داخلين عالعام واحنا بعيد عالجنة

ومزال عالبال ومزال غالي عليا

وليالي طوال بحلم يرجع ليا

دبرني يا خال دلني وأرأف بيا

قصرلي الغيبة بعده بيقتل فيا

فاتت الايام واليوم بيجيب ١٠٠

لا بعتلي سلام ولا عرفني النية

اهو راح وارتاح وسايبني انا بستنى

غابت الافراح عالجرح الله يعينا