فن ومشاهير

فى الليلة العاشرة بالقلعة ٣٢ :  نسمة محجوب تبهر الجمهور  بمزيج من الأغانى الشرقية والغربية

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، توالت الليالى الفنية ضمن فعاليات الدورة الثانية والثلاثين من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء،الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة  الدكتورة لمياء زايد، وعلى مسرح المحكى كان الجمهور على موعد مع  النجمة الشابة نسمة محجوب  بصوتها العذب وفرقتها المصاحبة، مقدمة للحضور باقة من أغانيها المميزة التي لامست قلوب الجماهير، مثل "يا محروسة، قلبي وحرة فيه، حبيتك، كل شمس ،كفاية ،الوقت يعدى ،ياغاوى هروب ، على طبيعتى ،خصوصا راجل ،وتتر مسلسلات ليالى أوجينى،  حب أخوات، الحب المستحيل ،عابر سبيل ،حلم " و التي أظهرت براعتها الفنية وقدرتها على التنقل بسلاسة بين الألوان الموسيقية.
نسمة لم تكتف بالغناء الشرقي، بل أبدعت أيضا في تقديم مجموعة من الأغاني الغربية باللغتين الإنجليزية والفرنسية،
منها Desert rose  ، Autumn leaves ،C’est la vie ،  I will survive ،Crazy medley، Je suis
malade.Je taime ."

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مما زاد من تفاعل الجمهور الذي عاش لحظات ممتعة بين روح الشرق وسحر الغرب.
قبلها قدمت أوركسترا ساوند تراك بقيادة الفنان محمد بركات بانوراما موسيقية لأجمل ما أبدعته الموسيقى التصويرية في الدراما والسينما المصرية والعالمية.
و بانسجام  بالغ استمع الحضور إلى ألحان خالدة استحضرت ذكريات  لا تنسى لـ  " نادى السينما ،حارة اليهود ، الحفيد ، احلى الاوقات ،كراكون فى الشارع ، العشق الممنوع ، عريس من جهة أمنية ، المشبوه، بكيزة وزغلول، شمس الزناتى ، اللى بالى بالك " بالإضافة الى "طريقى" والتى تغنت بها تقى طاهر  ، مرورا بروائع السينما العالمية مثل "he's a pirate، ertugrol،Game of thrones ( Sebastian & mia )، Lala land

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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