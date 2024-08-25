رامي جمال يجني أكثر من نصف مليون مشاهدة بأغنية "حالته صعبة"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان رامي جمال منذ أيام قليلة احدث أغنياته وهي أغنية "حالته صعبة" وهي أغنية تنتمى إلى النوع الدرامي الذي يحبه الجمهور، وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا واشادات واسعة من قبل الجمهور في الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وتحتل أغنية "حالته صعبة" حاليًا التريند السابع عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 653 ألف مشاهدة.

وأغنية "حالته صعبة" هي من كلمات محمد جمال وألحان فارس فهمي وتوزيع وميكس وماستر أحمد أمين.

كلمات أغنية "حالته صعبة" لـ رامي جمال

مش هعاتبه على اللي قاله

كلمتين بايخين وماله

زي بعضه

عادي قالهم

تحت تأثير انفعال

هو قال كده لما سيبته

على الكلام ده أنا لو حاسبته

مش هنخلص

بس لازم يعرف إني في بعده عال

خانه فعلا كبرياؤه

كان مفكرني بفراقه

هبكي واضعف بس شافني

مش مبينله اهتمام

شافني عشت ازاي بدونه

حالته صعبة

يكون في عونه

كان مصدق إني هزعل

لما يوصلني الكلام

عادي يخرج عن شعوره

ده الطبيعي عشان غروره

كلمتين واقفين في زوره

واستريح لما قالهم

قال في حقي كلام يدينه

سهل ارد عليه واهينه

بس سيبته يشوف بعينه

مش بيفرق يوم كلام

آخر أعمال الفنان رامي جمال

وفي سياق متصل يذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان رامي جمال أغنية "مش عايشين" وقد لقت نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 654 ألف مشاهدة.

وأغنية مش عايشين هي من كلمات عمرو المصري وألحان إسلام رفعت وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي.