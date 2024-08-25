نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال يحتل التريند الرابع بكليب "حصل" عبر "يوتيوب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان حمادة هلال مؤخرًا أحدث أغنياته وقد طرحها على طريقة الفيديو كليب وحملت الأغنية عنوان "حصل" وسرعان ما لقت الأغنية نجاحًا كبيرًا وقد تصدرت موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فور طرحها.

ويذكر أن كليب "حصل" يحتل الآن التريند الرابع عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وقد وصلت نسبة مشاهداتها نحو 273 ألف مشاهدة.

تفاصيل كليب "حصل" لـ حمادة هلال

ويظهر الفنان حمادة هلال بالكليب بأكثر من شخصية منها طيار وفلاح ومهندس، وكشف هلال أنه سوف يقوم بطرح كليب أغنيته الجديدة بعد عدة ساعات على قناته الخاصة على اليوتوب.

والأغنية من كلمات حازم إكس ألحان أورتيجا ميكس وماستر محمد علام وبيشو إخراج أشرف رمضان.

كلمات أغنية "حصل" للفنان حمادة هلال

دخلتك حياتي

⁠فهمتك خدتك ع الهادي

كان عندي اكتفاء بذاتي

و عشانك غيرت ده.

ليه بتقل باصلك

ولا عشان الحظ رقصلك

دنا جيت علي نفسي وفضلتك

قولي ليه بتعمل كده…

مش كنت مميزك ( حصل )

و في قلبي مبروزك ( حصل )

بالدهب بوزنك

( حصل )

و اتاريك عيره ….

انا كنت مدلعك

( حصل )

و في خيري مغرقك ( حصل )

لما تقع بلحقك

( حصل )

و حاجات كتيره….

انا كنت العكاز

تنده اجيلك في الانجاز

و اتاريك سيبتني ب استفزاز

طب عرفني يرضي مين

اعقل بقي واتلم

هارشك وبقيت حافظك صم

كل يومين تطلعلي ب فيلم

شكلك بتحب التمثيل

مش كنت مراوقك

( حصل )

ساندك ومفاوقك

( حصل )

الحلو مدوقك

( حصل )

ساقيني المر ليه

انا كنت مفخمك ( حصل )

تقدير وبقدرك

( حصل )

ده مفيش غيري عبرك ( حصل )

اعملك تاني ايه..

حصل - حصل - حصل ( ولا محصلش )

حصل - حصل - حصل

( طب ليه مطمرش )

حصل - حصل - حصل ( ولا محصلش )

حصل - حصل - حصل ( طب ليه مطمرش )

هدنه من النفسنه

و الغيره وعدم الجدعنه

اتعالج من داء الانا

بعديها ابقي تعالي كلمني

لسه بتعمل جدع

و انت معايا في وقت الدلع

بس شايفنني في غم ووجع

و بتعمل انك مخاصمني

مش كنت بكلمك ( حصل )

تغلط وبعلمك

( حصل )

خد بس هفهمك ( حصل )

انت طلعت ل مين..

انا كنت مفرفشك ( حصل )

في العز معيشك

( حصل )

ظابطك ومرايشك ( حصل )

وانت متسوايش مليم

دخلتك حياتي

فهمتك خدتك ع الهادي

كان عندي اكتفاء بذاتي

و عشانك غيرت ده

ليه بتقل باصلك

⁠ولا عشان الحظ رقصلك

دنا جيت علي نفسي وفضلتك

⁠قولي ليه بتعمل كده

دخلتك حياتي

⁠فهمتك خدتك ع الهادي

كان عندي اكتفاء بذاتي

⁠و عشانك غيرت ده

ليه بتقل باصلك

⁠ولا عشان الحظ رقصلك

دنا جيت علي نفسي وفضلتك

⁠قولي ليه بتعمل كده.

آخر أعمال الفنان حمادة هلال

يشار أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال هو مسلسل "المداح 4- أسطورة العودة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 على شاشة قنوات إم بي سي وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا أثناء عرضه في موسم شهر رمضان الكريم وتصدرت حلقاته التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي سياق متصل يذكر أنه يستعد الفنان حمادة هلال الفترة الحالية لتصوير الجزء الخامس من مسلسل "المداح" إستعدادًا لطرحه في السباق الرمضاني المقبل.