سيرين عبد النور: شعرت بالغرور بعد نجاحي في "روبي".. وتلقيت صفعة لهذا السبب

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة سيرين عبد النور ضيفه في برنامج "عندي سؤال" التي يقدنة الإعلامي محمد قيس التي يتم عرضة عبر شاشة “المشهد”

أعترفت سيرين عبد النور أنها شعرت بالغرور بعد نجاحها في مجال التمثيل وتحقيقها للشهرة، معلقة: "شعرت بالغرور ولكن ليس في بداياتي في عالم التمثيل، في البداية كنت أفكر هل سأستمر في التمثيل؟ هل سيحبني الجمهور؟ كانت فترة إثبات وجود، لكن بعد تقديمي مسلسل "روبي" وسفري إلى مصر وقدمت "رمضان مبروك أبو العلمين" و"الأدهم" شعرت بالغرور وأن أي عمل سأشارك فيه سينجح وأني أنا سيرين عبد النور ولكن أخذت كف على وجهي لأفيق".

وأضافت: "عندما قدمت فيلم "سوء تفاهم" لم يحقق نجاحا في السينما وبعد ساعات انتشر على YouTube، كنت أفكر أنني أرفض الأدوار وأرفع أجري كثيرا لأن أنا وجه الخير لأي عمل، لكن بعدها فهمت أني بمفردي لن أقدم شيء أنا احتاج لشريك عمل ومؤلف ومخرج حتى استطيع تحقيق النجاح".

واستكملت حديثها قائلة: "ضيعت على نفسي فرص في الفترة التي شعرت بها بالغرور، لكن لم أندم عليها، لأنني إذا ندمت الآن لن أفعل شيء، ودفعت ثمن هذا الرفض، وضعت على جنب، وبدأ يكتب أشياء عني أنني غير مرغوبة، للحظات شكيت في نفسي وتحدثت مع زوجي وسألته هل أنا لست مرغوبة من الجمهور هل فقدت الشغف في هذا العمل، وطلبت منه أن يخبرني الحقيقة لأنه إذا كانت الإجابة نعم سأغير مهنتي".