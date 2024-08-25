"وداع وداع" لـ تامر عاشور تقترب من مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح الفنان تامر عاشور مؤخرًا أحدث أغنياته وهي أغنية "وداع وداع" وسرعان ما لقت الأغنية إشادات واسعة وحققت نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وتحتل الأغنية الآن التريند الثاني عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حيث وصلت نسبة مشاهداتها نحو 751 ألف مشاهدة.

وأغنية "وداع وداع" هي من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري، ميكس وماستر: صقر.

كلمات أغنية "وداع وداع" لـ تامر عاشور

جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

وداع وداع وداع مش فضيلك أنا قلبي مات خلاص مش صافيلك

اصله مش خدامك جنابك سلام سلام سلام واستبينا

خلاص مافيش كلام ما علينا قوللي طب ايه اللى جابك

وداع وداع وداع مش فاضيلك

انا قلبي مات خلاص مش صافيلك اصله مش خدام جنابك

أوعى تضمن يوم ولاقي لحد قلبه في مره ساب

كنت عارفك يوم هترجع آه وهتدوق العذاب

ده اللي زيك مش هلومه كان كفاية عليه الغياب

بوستر أغنية وداع وداع لـ تامر عاشور

آخر أعمال الفنان تامر عاشور

ويذكر أن آخر أعمال المطرب تامر عاشور الغنائية، هي أغنية "هيجيلي موجوع" التي تم طرحها خلال الأيام الماضية، والتي حققت نجاحًا كبيرًا عبر المنصات الرقمية.

وأغنية "هيجيلي موجوع" من كلمات عليم، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخضري، وماستر صقر، وجيتار مصطفى نصر.

تامر عاشور

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

هيجيلي موجوع دموعه ف عينه تعبان

هديله أسبوع هيجي بعديها ندمان

هيجيلي ويشوف ساعتها انا ناوي على إيه

هيجيلي بالخوف باين ف كلامه وعينيه

هيشوف وش تاني مني ياريت مايشوفوش

معقول لما يجي بعد أذاه ما اوجعوش

ده انا ناوي لو فاق ماسيبش كلام ماقولهوش

هيغيب يروح فين فيه مين ناس راحو وماجوش

مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

اة ياعيني عشمان قولوله خلصانة بوداع