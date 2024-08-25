نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. بلقيس تحيي حفلًا غنائيًا في لندن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة بلقيس فتحي عبر حسابها الرسمي على موقع إكس تويتر سابقًا عن موعد حفلها الغنائي الجديد المرتقب في العاصمة الإنجليزية لندن، ومن المقرر إقامتها هناك يوم 14 سبتمبر المُقبل.



وشاركت بلقيس فتحي بوستر حفلها عبر موقع إكس، وعلقت: "ومن المغرب ننتقل إلى لندن في حفل عربي ساهر بأرقى المسارح في ١٤ سبتمبر القادم".



آخر أعمال بلقيس

والجدير بالذكر أن آخر أعمال بلقيس أغنية طاوعك قلبك، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

كلمات أغنية طاوعك قلبك بلقيس



طاوعك قلبك تهجر

يا ابو قلب كيف الحجر

قل لي أنا كيف نصبر

إيلا مشيتي حبيبي

عاتب عليا لمني

قطع كلامي وصمني

غير البعاد لا تقل لي

كيعذب قليبي

طاوعك طاوعك قلبك تهجر

يا ابو قلب كيف الحجر كيف الحجر

قل لي أنا كيف نصبر

إيلا مشيتي حبيبي



عاتب عليا لمني عاتب عليا لمني

قطع كلامي وصمني

غير البعاد لا تقل لي

كيعذب قليبي كيعذب قليبي

عندك نهار أو جوج

نلقاك واقف في الدروج

عقلي غادي في الخروج

هاذشي واعر هاذشي واعر



الخصام حده نهار

خلي الغيرة بالعبار

وقليبي كلاتُه النار

الغرام الكافر الغرام الكافر



وطاوعك قلبك تهجر

آه اه اها ولايلاه

آه اه اهاه ولايلاه

واش معاك ما نتمازحوا

حرام قليبي تقصحُه

جيبوا لي حبيبي نصلاحُه

هاذي غير عوينة

علاش في الخصام نكملوا

وراه الغرام معانا حلو

واش ما حنا نستاهلوش ضحيكة تسقينا

واش معاك ما نتمازحوا

حرام قليبي تقصحُه

جيبوا لي حبيبي نصلاحُه

هاذي غير عوينة

علاش في الخصام نكملوا

وراه الغرام معانا حلو حلو

واش ما حنا نستاهلوش ضحيكة تسقينا



عندك نهار أو جوج

نلقاك واقف في الدروج

عقلي غادي في الخروج

هاذشي واعر هاذشي واعر



الخصام حده نهار

خلي الغيرة بالعبار

قليبي كلاتُه النار

الغرام الكافر الغرام الكافر

وطاوعك قلبك تهجر

طاوعك قلبك تهجر

يا ابو قلب كيف الحجر

قل لي أنا كيف نصبر

إيلا مشيتي حبيبي

طاوعك قلبك تهجر

قل لي أنا كيف نصبر

عاتب عليا لمني

قطع كلامي وصمني

غير البعاد لا تقل لي

كيعذب قليبي

طاوعك طاوعك قلبك تهجر

يا ابو قلب كيف الحجر كيف الحجر

قل لي أنا كيف نصبر

إيلا مشيتي حبيبي



عاتب عليا لمني عاتب عليا لمني

قطع كلامي وصمني

غير البعاد لا تقل لي

كيعذب قليبي كيعذب قليبي