سر إلهي يتصدر قائمة الاعلى مشاهده على watch it

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل "سر إلهي" قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة على منصة watch it، وذلك بعد عرض أولى حلقاته في العرض الثاني بعد رمضان.

أبطال العمل



مسلسل " سر إلهي" من تأليف أمين جمال وإخراج رؤوف عبد العزيز ومن بطولة روجينا، أحمد بدير، نهى عابدين، أحمد مجدي، رنا رئيس، محمد ثروت وغيرهم من النجوم

قصة العمل

ينتمي مسلسل سر إلهي إلى فئة المسلسلات الدرامية الذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي شيق حول "نصرة" التي تلعب شخصيتها الفنانة روچينا، وهى سيدة متزوجة من رجل عاطل والذي يجسد شخصيته الفنان محمد ثروت، وترعى نصرة إبنتها وإخواتها، ومن ثمّ يحدث تحول درامي كبير في الأحداث فتجد نصرة نفسها أمام تحدي كبير، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.