علاء مرسي ينضم لقائمة أبطال مسلسل "قلع الحجر 2"

القاهرة - محمد ابراهيم - انضم الفنان علاء مرسي لأسرة مسلسل قلع الحجر الجزء الثاني سوف يبدأ تصوير مشاهده في المسلسل خلال الأيام القليلة المقبلة.



علاء مرسي يشارك في مسلسل اش اش

كما يشارك الفنان علاء مرسي في رمضان المقبل بمسلسل إش إش مع الفنانة مي عمر، حيث يجسد مرسي في العمل شخصية طبال أما مي عمر فتظهر من خلاله بشخصية راقصة.



و مسلسل إش إش بطولة الفنانة مي عمر، ماجد المصري، انتصار، علاء مرسي، إدوارد، طارق النهري، إيهاب فهمي، تأليف وإخراج محمد سامي.

آخر أعمال علاء مرسي



والجدير بالذكران آخر أعمال علاء مرسي مسلسل كوبرا أحداثًا درامية شعبية، حول محمد إمام كوبرا ويقوم بدور صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، ويتعرض للعديد من المشكلات والعقبات في حياته.

ومع توالي أحداث المسلسل تزداد الحلقات إثارة وتشويقًا، حيث يواجه مواقف غريبة، تضعه في صراع ما بين الخير والشر.



أبطال مسلسل كوبرا



مسلسل كوبرا، شارك في بطولته كل من: محمد إمام، مجدي كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوي، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدي، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد

