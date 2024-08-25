شارك في مهرجانات عالمية وعربية.. فيلم "ملكات" لأول مرة الليلة على قنوات ART

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض قناة أفلام١ ART الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً حصريًا ولأول مرة الفيلم المغربي "ملكات" الذي شارك في العديد من المهرجانات السينمائية العالمية والعربية منها مهرجانات كان ومالمو والبحر الأحمر بجدة.

تفاصيل فيلم “ملكات”

تدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة حول سيدة تدعى زينب يتم إيداع ابنتها في دار الرعاية بعد إدانتها في قضية مخدرات فتقرر زينب، تاجرة المخدّرات المدانة الفرار من السجن، انطلاقًا من شعورها بالمسؤولية تجاه مستقبل ابنتها إيناس، وبعد نجاحها في إنقاذها، تحاول الفرار بشاحنة مسروقة كانت قد اختطفت سائقتها أسماء التي تتأقلم مع الموقف وتستقبله بالترحاب مقارنةً بما تعايشه في حياتها.

تفاصيل الفيلم

الفيلم بطولة نسرين بنشارة ونسرين الراضي وريحان جاران، تأليف وإخراج ياسمين بنكيران، ويعاد عرضه غدًا الإثنين الساعة ٢:٣٠ ظهرا، ويوم الثلاثاء الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.