اليوم.. هيئة قصور الثقافة تطلق ملتقى مراسم أبنوب الأول بمشاركة 15 فنانًا

القاهرة - محمد ابراهيم - تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، اليوم الأحد، فعاليات ملتقى مراسم أبنوب الأول للرسم والتصوير، بمحافظة أسيوط، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة، ويستمر حتى 4 سبتمبر المقبل.

أبرز المشاركين

القومسيير العام للملتقى الفنان د. محمد ثابت بداري، ويشارك به 15 فنانا هم: وليد چاهين، محمود سنوسي، أميرة عطية، بيشوي زارع، عمر حسن، حسام هاشم، فاطمة مجدي، دينا محمد، إسلام الهواري، صالح سنوسي، عمرو علي الدين، عصام الدين طه، أسماء طه، منى فتحي، ومحمد سمير. ومشرف الفوج الفنانة ولاء فرج.

ينظم الملتقى الإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، برئاسة الفنانة فيفيان البتانوني، بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة أسيوط، ومن المقرر تنظيم معرض فني بالقاهرة خلال الفترة المقبلة نتاج الملتقى يضم أعمال الفنانين المشاركين كافة.

ملتقى “مراسم أبنوب الأول”

يأتي ملتقى "مراسم أبنوب الأول" في إطار تفعيل أماكن جديدة للمراسم بمحافظة أسيوط التي شهدت عدة حضارات رائدة منذ عصور ما قبل التاريخ، وتشتهر بتنوع الأماكن السياحية والمعالم الأثرية على مر العصور، وذلك في سياق خطة هيئة قصور الثقافة لتطوير الحراك الفني في مصر باختيار بيئات متنوعة، وإطلاق العنان للفنانين المشاركين من خلال معايشة أهالي تلك البيئات والمناطق المحيطة بها وإنتاج أعمال تعكس ثراءها.