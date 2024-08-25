زخم وتنوع في الأنشطة الصيفية لقصور الثقافة المتخصصة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت قصور الثقافة المتخصصة في مختلف المحافظات زخمًا كبيرًا من الأنشطة الثقافية والأدبية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة، التي تأتي تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، ضمن مبادرة وزارة الثقافة الصيفية.

أنشطة توعوية وتثقيفية في قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا

في محافظة القليوبية، نظم قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا مجموعة من اللقاءات التوعوية، منها لقاء بعنوان "النفايات الإلكترونية وخطورتها" قدّمته أسماء السيد، التي شرحت للأطفال مخاطر النفايات الإلكترونية وطرق التخلص الآمن منها. كما عقدت محاضرة بعنوان "تلوث التربة الزراعية" تناولت أسباب التلوث وكيفية معالجته، وناقشت محاضرة أخرى أهمية الدفاع عن الوطن وحقوق المواطنين.

ورش حِرفية وإبداعية في قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة

في شبرا الخيمة، أقيمت ورش حرفية شملت تعليم المكرمية، التريكو، التطريز على القماش، والسجاد اليدوي. كما عقد نادي تكنولوجيا المعلومات محاضرة عن "وحدات التخزين بالحاسب الآلي"، إلى جانب دورة تدريبية على برنامج معالج النصوص.

فعاليات أدبية وفنية متنوعة في قصر التذوق بسيدي جابر

في الإسكندرية، استضاف نادي أدب قصر التذوق الفني بسيدي جابر لقاءً لمناقشة المجموعة القصصية "سر الابتسام" للأديب يحيى فضل سليم، بحضور عدد من الأدباء والنقاد. كما نظمت قصور الثقافة في المحافظة ورش فنية لتعليم تقنيات الفسيفساء، تصميم حيوانات وطيور، وأعمال فنية للأطفال.

ورش فنية وتصميمات ابتكارية في محافظة القاهرة

في القاهرة، قدم قصر الغوري للتراث ورشة حكي عن "شارع الخرنفش بحي الجمالية"، عرفت المشاركين بتاريخ الشارع العريق الذي شهد خروج كسوة الكعبة الشريفة. كما تضمنت الورشة تفاصيل عن مدرسة القديس يوسف، التي تخرج منها رموز مصرية عديدة.

إبداعات شبابية وأنشطة متنوعة في محافظة الجيزة

أما في الجيزة، فشهدت قصور الثقافة ورشًا لتعليم الخيامية، وتصميمات ابتكارية، بالإضافة إلى ورش فنية لرسم عناصر من الطبيعة.

المسابقات الثقافية والإبداعية ضمن مبادرة "مصر تبدع"

تأتي هذه الفعاليات ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، التي تشمل أيضًا مسابقات للأطفال والشباب مثل "مصر تقرأ" و"مصر ترسم"، بالإضافة إلى مسابقة "الكاتب المصري" الخاصة بالدراما المسرحية، ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تبدع".