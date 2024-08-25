"قضايا البيئة" في نقاشات قصور الثقافة بالوادي الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم -

شهدت مواقع فرع ثقافة الوادي الجديد عددًا من اللقاءات التثقيفية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار المبادرة الصيفية لوزارة الثقافة.

التغيرات المناخية وتأثيرها على صحة الإنسان

أقام قصر ثقافة الطفل بالخارجة محاضرة بعنوان "بيئة نظيفة لصحة سليمة"، تحدثت خلالها منال سيد، أخصائي ثقافي، عن التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على صحة الإنسان.

أسباب موجات الحر والفيضانات وتأثيرها على البيئة

في سياق متصل، نظم بيت ثقافة المنيرة ورشة حكي ناقشت خلالها ليلى محمد أسباب موجات الحر الشديدة، والفيضانات، وأثر ذلك على البيئة.

التصدي لمشكلات التلوث البيئي

وشهدت مدرسة الراشدة الإعدادية لقاء بعنوان "كيفية التصدي لمشكلات البيئة"، أوضح خلاله هاني يوسف أنواع التلوث وطرق التقليل من خطورته.

قضية الكثافة السكانية وتأثيرها على التنمية في مصر

تضمنت الفعاليات لقاءً بمكتبة الطفل والشباب ببغداد للتعريف بقضية الكثافة السكانية كأحد معوقات التنمية في مصر، قدمه النزيه كامل، مدير مدرسة بغداد الإعدادية.

جهود الدولة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة

أقام قصر ثقافة الخارجة محاضرة بعنوان "جهود الدولة في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة"، أكد خلالها عبد الحفيظ عبد الشافعي، من أوقاف الوادي الجديد، على أهمية دمج ذوي الهمم في المجتمع والحرص على اكتشاف مواهبهم وتنميتها.

أهمية الكهرباء وسبل ترشيد الاستهلاك

قدمت سحر داود بمكتبة الطفل والشباب بباريس ورشة حكي للتعريف بأهمية الكهرباء وأفضل سبل ترشيد الاستهلاك.

فنون الأطفال والتراث في ثقافة الوادي الجديد

شهد بيت ثقافة بلاط عرضًا فنيًا لفرقة كورال أطفال بلاط، تضمن باقة من الأغاني الوطنية والطربية.

كما قدم قصر ثقافة موط عرض فنون تلقائية لفرقة التلقائيين بموط، حيث قدمت الفرقة عددًا من التابلوهات التراثية المتنوعة.