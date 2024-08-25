هنا الزاهد توجه رسالة لـ بسمة بوسيل.. ماذا قالت؟

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت هنا الزاهد على توجيه رسالة لبسمة بوسيل، وذلك من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” خاصية إستوري حيث شاركت بصورة لها مع بسمة من وقت العرض الخاص لفيلم بحبك ووجهت لها رسالة.

ماذا قالت هنا الزاهد لـ بسمة بوسيل ؟

ودعمت هنا الزاهد بسمة بوسيل قائلة:"ربنا يسعدك حبيبة قلبي، كل الحب لبسمة أم قلب دهب".

تفاصيل ري ستارت





فيلم ري ستارت هو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

فريق عمل فيلم ري ستارت





يشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



آخر أعمال هنا الزاهد





وكان آخر أعمال هنا الزاهد كان فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، تدور أحداثه في إطار اجتماعى كوميدى، وهو من بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومى فؤاد والطفل جان رامز ومجموعة من الفنانين.

قصة فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"





وتدور أحداثه في إطار فانتازي كوميدي، وجسدت هنا الزاهد شخصيتين كل منهما تعيش في عالم مختلف، وهي ربة منزل وزوجة هشام ماجد، الذي قدم هو الآخر شخصيتين.