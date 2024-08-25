نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيرين عبدالوهاب لـ ابنتها: "شكرًا أنك حسستيني أن تعبي معاكي مراحش هدر" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت النجمة شيرين على تهنئة أبنتها مريم بعد تفوقها في دراستها في المدرسة البريطانية، وكتبت شيرين عبد حسابها الشخصي على منصة أكس.

وقالت:" ‏في البداية. أحب أوجه الشكر لكل الناس اللي دعموا بنتي وأقول لهم كتر خيركم، من صحفيين لجمهور ولأي حد بارك لبنتي وقال كلمة حلوة في حقها، ربنا يخليكم ويجبر بخاطركم وتشوفوا ولادكم أحسن الناس، وربنا يحميهم كلهم من أي شر."



وأضافت:" بقول لبنتي مريم، أنا فخورة بيكي شكرا لأنك حسستيني أن تعبي معاكي ماراحش هدر، شكرا لأن إنتي بنت متربية وشكرا على أنك مجتهدة في دراستك ربنا يحميكي ويكفيكي شر عين الحاسدين (قل أعوذ برب الفلق).



مداخلة شيرين مع عمرو أديب



وفي سياق آخر وبعد سلسلة طويلة من النزاعات خرجت شيرين عبدالوهاب عن صمتها في أزمتها مع روتانا، وذلك من خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية المذاع عبر شاشة mbc مصر.



تصريحات شيرين عبدالوهاب

وقالت شيرين:" أنا مبقاش فارق معايا حد ومش هضعف ولا هنكسر تاني أنا ست قوية وبنت القلعه، أيه اللى هيحصل هتسجن أنا نحست وعايزة اجرب سجن النساء وأبقى كوين هنا".



وأضافت:" كل اللى طلع اتكلم عن مشكلتي مقالش الحقيقة كاملة، المحامي بتاعي مش عارفه هو بيعمل إيه، شركة روتانا أخدت مني 8 مليون جنيه يلا مش مهم أنا ست فلوسها كثيرة مش شوية فلوس ضاعوا في الهوا".



واختتمت:" أنا هشتغل وهرجع والمؤامرة اللى معموله عليا عشان أوقف مشواري مش هخليها تحصل وهاكل أي حد يحاول يقرب مني أو من اسمي، وبرفض التصالح مع روتانا وتوريني هتعمل أي".

محامي روتانا يرد على شيرين عبدالوهاب:

ويذكر أن تحدث محامي روتانا مع الإعلامي عمرو أديب وقال أن جميع الأغاني التي طرحتها المطربة شيرين عبدالوهاب بصوتها فهي ملك لشركة روتانا ومن حقها تحذفها من المنصات.