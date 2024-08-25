نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على رسالة عاصي الحلاني إلى شيرين عبد الوهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه المطرب عاصي الحلاني رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب عقب أزمتها الأخيرة مع شركة روتانا وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج “ عرب وود”.

قال عاصي الحلاني:' أتمنى عودة شيرين عبد الوهاب بقوة لأنها أخت وصديقة وعشرة عمر.

مازالت الحرب بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وشركة روتانا مستمرة، حيث طرحت أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم «مازال عالبال» للمرة الثانية عبر منصاتها الموسيقية، وقناتها عبر اليوتيوب، بعد أن طرحتها منذ عدة أيام وتفاجأ بعد دقائق جمهور شيرين بأن الأغنية واجهت نفس مصير الـ3 أغانِ السابقة التي طرحتها في الآنة الأخيرة، وتم حذفها نظرًا لحقوق الملكية التابعة لشركة روتانا، لتصبح الأغنية الرابعة التي تحذف لـ«شيرين» بعد عودتها لجمهورها، على خلفية أزمة التعاقد بينهما.

وكانت قد قامت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد الممثل القانوني لشركة روتانا برقم 52484، وذلك عن واقعة قيام شركة «روتانا» بحذف المصنفات الفنية المملوكة لها المنشورة على قناة اليوتيوب الخاصة بها، وهي:«اللي يقابل حبيبي، ها نحتفل، بتمني انساك».

كما أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبدالوهاب والمتحدث الرسمي لها، أن هذا البلاغ يأتي في اطار الحصول على حقوق موكلته وذلك بعد انتهاء التعاقد بينها وبين روتانا، مشيرًا إلى أن البلاغ تم احالته للنيابة الشؤون المالية والتجارية للتحقيق في تلك الواقعة.