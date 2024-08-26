بعد تقديمه أغنية "لولاش" في الأربيعينات أحمد حاتم :جاهز أحيي أفراح ببلاش

القاهرة - محمد ابراهيم -

عُرضت اليوم الحلقة 6 من مسلسل عمر أفندي لـ أحمد حاتم ، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مشهد تقديم أحمد حاتم أغنية لولاش لحسام حسني في حقبة الأربيعينات .



أحمد حاتم : هحيي أفراح ببلاش



ونشر أحمد حاتم من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام هذا المشهد معلقًا :"أنا جاهز أحيي أفراح ببلاش عامة الحجز مع دياسطي و زينات، شكر خاص للنجم حسام حسني".

أحداث مسلسل عمر أفندي





وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.

أبطال مسلسل عمر أفندي





ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.



تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل



يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.

أعمال ينتظرها أحمد حاتم



يذكر أن أحمد حاتم ينتظر عرض 3 أفلام جديدة خلال الفترة المقبلة الأول هو الملحد، ويشارك فى بطولة الفيلم محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، ويتناول الفيلم قضية التطرف الديني والإلحاد التي تصيب الشباب وتنتشر بينهم، وتأثير انتشار مثل هذه الظواهر على الأفراد والمجتمع، ثانى الأفلام هو قصر الباشا من تاليف محمد ناير وإخراج محمد بكير، أيضًا فيلم المنبر والذى يقدم من خلاله شخصية باحث أكاديمى، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.