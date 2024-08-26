رانيا فريد شوقي تواصل تصدرها الترند .. تعرف على السبب

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر اسم الفنانة رانيا فريد شوقي محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما وجهت الفنانة عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام»، رسالة بكلمات مؤثرة إلى زوجها بمناسبة عيد زواجهما التاسع.

ونشرت رانيا فريد شوقي صورة لها برفقة زوجها وعلقت عليها: "كل سنة وأنت حبيبي عيد جوازنا الـ9، وعقبال العمر كله يا راجل يا طيب يالي عمري معاك أحلي من الشهد المدوب، شكرا حبيبي على كل حاجة وكل مجهود بتبذله من أجلنا كأسرة، وممتنة جداااا لكل حاجة بتعملها ليا ربنا يخليك ليا ويديمك نعمة في حياتي ياااارب"

تزوجت الفنانة رانيا فريد شوقي ثلاث مرات، وكانت الزيجة الأولى من مصمم الاستعراضات عاطف عوض، وأنتجت تلك الزيجة عن إنجاب ابنتين الأولى هي فريدة والصغرة ملك ثم تم الانفصال، وكانت الزيجة الثانية من الفنان مصطفى فهمي، وكانت الزيجة الثالثة من تامر الصراف.