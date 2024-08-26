إيمان العاصي بالحجاب في مسلسل "برغم القانون"

القاهرة - محمد ابراهيم -

تعيش النجمة إيمان العاصي، حالة من التألق الفنى، حيث تصور على قدم وساق مسلسلها الجديد "برغم القانون"، هذا العمل الدرامي المرتقب والذى يقدم جرعة كبيرة من الإثارة والتشويق، حيث تجسد إيمان شخصية مختلفة تماماً عن كل ما قدمته من قبل.



وتظهر النجمة إيمان العاصى، خلال العمل، بالحجاب، حيث يتناول المسلسل قصة اجتماعية معاصرة تتناول قضايا هامة ومؤثرة فى المجتمع.

ومن المتوقع أن تقدم إيمان أداءً استثنائياً يثبت من خلاله موهبتها الفنية الكبيرة وقدرتها على تجسيد الشخصيات المتنوعة ببراعة، حيث يسجل المسلسل البطولة المطلقة للنجمة إيمان العاصى في الدراما التليفزيونية، وذلك بعد النجاحات البارزة التي حققتها خلال السنوات الماضية، آخرها مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث تألقت بشخصية دلال التي جسدتها في المسلسل وسجلت إسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم دراما رمضان.

فريق عمل برغم القانون



مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.



أخر أعمال إيمان العاصي



والجدير بالذكر أن آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "جعفر العمدة" مع محمد رمضان والذى تم عرضه في شهر رمضان قبل الماضي، حيث وتألقت خلاله بشخصية دلال، وسجلت إسمها كواحدة من أبرز نجمات موسم رمضان 2023.

أبطال مسلسل جعفر العمدة



"جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، احسان الترك ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.