نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ياسر قنطوش بعد تنحيه عن قضية شيرين: "كرامتي أهم رغم المغريات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق المستشار ياسر قنطوش عن أسباب تنحيه عن قضية شيرين عبد الوهاب في مؤتمر صحفي أقامه أمس في مكتبه الخاص

قال ياسر قنطوش في تصريح صحفي: لما تيجي كرامتك قصاد المغريات يبقي كرامتك قبل أي حاجه، اتفقت أنا وهي من آخر مداخلة أنها مش هتتكلم ولا هتطلع في السوشيال ميديا وفوجئت بيها مع عمرو اديب بتتكلم وكلكم سمعتوا المداخلة.

تابع قائلا:' شيرين هتفضل اخت وعمري ما هتطلع ليها سر لكن كلامها غير مقبول ليا ولتاريخي

كما انتقد قنطوش الطريقة التي عُرض بها اللقاء على برنامج "الحكاية"، موضحًا أن الإعلامي عمرو أديب اقتطع جزءًا كبيرًا من المقابلة واكتفى بعرض دقائق قليلة فقط، مما أدى إلى تشويه الصورة العامة ولم يُظهر الحقائق الكاملة المتعلقة بموقف شيرين عبد الوهاب في نزاعها مع شركة روتانا، الأمر الذي قد يؤدي إلى سوء فهم الجمهور للأحداث الحقيقية.