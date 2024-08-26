أحمد حاتم ينقل السحر والأغاني الحديثة لحقبة الأربيعينات..ملخص الحلقة 6 من عمر أفندي

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت الحلقة 6 من مسلسل عمر أفندي وشهد المسلسل إشادات واسعة من الجمهور من عرض أولى حلقاته بالإضافة إلى الديكورات.



تفاصيل الحلقة 6



هرب أحمد حاتم من المصحة النفسية وذهب إلى زوجتة ميران عبد الوارث ليواجها ويخبرها أنه سيغادر المنزل.

يذهب إلى حقبة الأربعينات ويتفقد الشجرة ليجد رسائل من آية سماحة فيلتقي بها وتخبره أنها تعلم بأمر اشتراكه مع الفدائيين ولكنه ينفي الأمر ويخبرها أنه فقط خطف جاك لمنعه من الجلوس معها وسيفعل المستحيل لمنع أي من الرجال الاقتراب منها.

ينجح مصطفى أبو سريع في فك شفرة الفدائيين، ولم يتم اختطافه ويحاولوا استجوابه ولكنه لم يقدم لهم أي معلومة مفيدة فيطلقون سراحه.



ويقرر علي العودة للوقت الحاضر ويتعلم أساليب سحر ويعود بها للأربعينيات ويبهر الجميع ويقرر اباظة تعيينه لتقديم فقرات بالتياترو الذي يعمل به بعدما أوصت عليه زينات.

ويقدم عمر فقرة غنائية في التياترو على أنغام أغنية “لولاش قلبي” ورافقته فرقة موسيقية و٣ راقصات وشجعته زينات وعمل دياسطي معه ك “جرسون” وفي البداية لم تلق الأغنية إعجاب الحضور ولكن سرعان ما تفاعل الجميع معهم حتى اباظة.

تفاصيل ومواعيد عرض المسلسل



يتكون المسلسل من 15 حلقات ويعرض على منصة شاهد في تمام الساعة 4 عصرًا، ويعرض على قناة on الساعة 7 ونص كل يوم من الأحد إلى الخميس ويعرض الساعة 10 على on drama ويعاد الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، ثم يعاد مرة أخرى في الرابعة عصرًا.

أحداث مسلسل عمر أفندي





وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.



أبطال مسلسل عمر أفندي





ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.