حسن العدل : الفن المصرى سيظل هو أساس الفن العربى (خاص)

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان القدير حسن العدل فى تصريحات خاصة للفجر الفنى عن سعادتها العارمة بتكريمه فى مهرجان المسرح المصرى قائلًا " أن تقوم بعملك بإتقان، فهذا هو التكريم الحقيقي، حينما تؤدي عملك بشكل جيد وتشعر بالرضا عنه وتؤمن أنك قدمت أفضل ما لديك، فهذا تكريم بحد ذاته، ولكن عندما يأتي التقدير من زملائك الذين يعملون معك ويقولون لك "برافو"، فهذا تكريم إضافي، حتى وإن كان غير معلن. وعندما يأتي التقدير من جهة رسمية أو من المسؤولين ويشيدون بعملك، فهذا تكريم أكبر، خاصة عندما تعرف أنك قدمت عملًا متميزًا ويدرك الآخرون ذلك"

الفنان حسن العدل ومراسلة دوت الخليج أميرة محمد

أما عن لقب ناسخ الأقنعة فهو دليل على استطاعتي تنوع الشخصيات، فهذا يظهر في كيفية تجسيدك للأدوار المختلفة، سواء كانت لشخصية طيبة أو شريرة، القناع بأنك تستطيع تقمص أي دور بمهارة يعكس عمق التنوع في أدائك.

المسرح المصري هو الأقوى في المنطقة العربية، وذلك لأن مصر رائدة في مجال المسرح. لدينا تنوع كبير في المسرح المصري بين المسرح الكوميدي والمسرح الخاص والعام. وعندما يأتي الفنانون العرب للمشاركة في المهرجان القومي للمسرح، فهم لا يُرفضون بل يُرحب بهم، لأن الفن ليس له حدود جغرافية.

الفن المصري ليس محصورًا في مصر فقط، بل يمكن عرضه في مختلف أنحاء العالم، سواء في أمريكا، السعودية، المغرب أو غيرها.

لقد سافرت بالمسرح المصري إلى العديد من الدول العربية، وكانوا يستقبلوننا كأننا أهلهم. لا يوجد ما يمنع أن يكون هناك تفاعل فني في السعودية، الأردن، أو حتى في فلسطين.

في الماضي، كان يُطلق على الفيلم المصري اسم "الفيلم العربي"، والآن لدينا تصنيفات مختلفة. لكن في النهاية، لا مانع من أن يعمل فنانونا في أي مكان، وأن ينشروا الفن العربي في كل أنحاء العالم لتعود الأمة العربية إلى أوجها.