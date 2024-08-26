نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسن الرداد يطرح برومو كليب "أصيف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طرح حسن الرداد من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوستر أغنية "أصيف"معلقًا:" من مسرحية التلفزيون، أغنية اصيف الآن على اليوتيوب".



قصة مسرحية التلفزيون

تدور أحداث مسرحية التلفزيون حول حفظي وكروانة، اللذين يجدان نفسيهما في تلفزيون سحري، ويتصارعان مع ديزني، لديهم عم يقدم له الهدايا ويكتشفون معه أشياء جديدة، من بينها ريموت قديم يمكنهم من خوض تجارب حياتية مختلفة، في إطار كوميدي خفيف.

أبطال مسرحية التلفزيون



يشارك في بطولة المسرحية مجموعة من النجوم منهم حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أوس أوس، محمود حافظ، بدرية طلبة، وسليمان عيد، مع تأليف أحمد سعد، إبراهيم صابر، ومحمد خطاب، وتدور أحداثها حول كروانة (تجسدها إيمي سمير غانم) وحفظي (يجسده حسن الرداد)، وهما زوجان يزورهما بابا نويل بعد ثلاثين عامًا من زواجهما. يقدم لهما هدية عبارة عن تليفزيون سحري يمكنه نقلهما إلى قنوات مختلفة في إطار كوميدي.



آخر أعمال حسن الرداد



والجدير بالذكر آخر أعمال حسن الرداد مسلسل محارب، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.



أحداث مسلسل محارب

ودارت أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.



أبطال مسلسل محارب





مسلسل محارب بطولة كل من: أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، سلوى عثمان، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.