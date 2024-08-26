في هذا الموعد... محمود حميدة يبدأ تصوير فيلمه الجديد الشكوى 317 - 713

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الفنان محمود حميدة خلال الأيام المقبلة تصوير أحدث أعماله السينمائية الجديدة، والتي تحمل اسم "الشكوى 317 - 713"، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتواصل الشركة في ترشيح والتعاقد مع باقي أبطال العمل.

محمود حميدة ينتظر عرض فيلم الملحد



وعلى صعيد آخر، ينتظر محمود حميدة خلال الفترة المقبلة عرض فيلم الملحد، بطولة أحمد حاتم تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

ويشارك في العمل شيرين رضا، تارا عماد، حسين فهمي، نجلاء بدر، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.



مشاركة محمود حميدة في فرقة موت



ويشارك حميدة أيضًا في فيلم فرقة الموت، بطولة أحمد عز تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد نادر جلال ويشارك في العمل آسر ياسين، منة شلبي، بيومي فؤاد، أمينة خليل، فريدة سيف النصر، سماح أنور، وغيرهم.

آخر أعمال محمود حميدة

والجدير بالذكر آخر أعمال محمود حميدة فيلم مطرح مطروح، تأليف محمد عز وإخراج وائل إحسان، وشارك فيه كريم عفيفي، ليلى أحمد زاهر، سامي مغاوري، محمد السعدني، بالإضافة لـ فيلم هارلي، بطولة محمد رمضان تأليف محمد سمير مبروك وإخراج محمد سمير.