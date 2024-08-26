نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرح الزاهد تنضم لقائمة أبطال مسلسل روج أسود في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انضمت الفنانة فرح الزاهد في مسلسل روج إسود، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

موعد تصوير مسلسل روج إسود



والمسلسل من بطولة مي سليم ورانيا يوسف، ومن المفترض أن تبدأ تصوير العمل خلال الأسابيع المقبلة.

آخر أعمال فرح الزاهد السينمائية



ويذكر ان آخر أعمال فرح الزاهد السينمائية فيلم عصابة عظيمة، بطولة كريم عفيفي وتأليف هاجر الإبياري وإخراج وائل إحسان، وشارك في العمل إسعاد يونس، رنا رئيس، محمد محمود، مصطفى عنبه، أحمد عزمي، عارفة عبد الرسول، وآخرين.



آخر أعمال فرح الزاهد الدرامية

والجدير بالذكر آخر أعمال فرح الزاهد الدرامية مسلسل سوشيال، بطولة أحمد زاهر ومحمد جلال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وشارك في العمل ميرنا نور الدين، شاهين، جيهان خليل، تامر فرج، عابد عناني، كريم سرور، تامر كرم وآخرين.

