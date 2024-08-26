نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة... وليد توفيق يهنئ شيرين عبد الوهاب بشأن عودتها على الساحة الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرص النجم اللبناني وليد توفيق، على توجيه رسالة إلى النجمة شيرين عبد الوهاب بعد عودتها للجمهور بأغانيها الجديدة التي طرحتها مؤخرًا،



حيث شارك "توفيق جمهوره بفيديو له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام "،

وقال:" شيرين عبد الوهاب، صوت حلو كتير وإحساس كبير وحبناكي كلنا، وأول مرة سمعتك بـ آه يا ليل وكان اسمك شيرين أحمد وقعدنا أنا وأنتي وفضل شاكر في الاستديو، وذهلت بإحساسك وطريقة غنائك لأن الفنان مش بس صوت حلو، ولكن لازم يكون عنده شخصية وكاريزما من رب العالمين وكل ده موجود فيكي".

وأضاف:" اليوم بشوف على السوشيال ميديا شيرين عندها مشاكل لكن هالصوت ما يستحق يكون عنده مشاكل، وأنا راهنت على صوتك بمقابلة لما سألت من إحدى الإعلاميات مين بتشوف من الشابات الجديدة صوت مميز، وله مستقبل قلت لها مصر فيها أصوات جميلة جدا لكن فيه صوت مميز اسمه شيرين أحمد هتكون من المطربات الاوائل في الوطن العربي والمميز بغنائها وشخصيتها، وفعلًا اليوم أصبحتي شيرين عبد الوهاب واليوم أغانيكي مالية الدنيا."



وتابع:" أتمنى تتركي المشاكل ورا ضهرك وتهتمي بصوتك وفنك وجمهورك، وترجعي لينا بطلة جديدة وضحكتك الحلوة على المسرح وتكوني بأحسن حال"



آخر أعمال وليد توفيق



ومؤخرا طرح المطرب وليد توفيق أحدث أعماله الغنائية التي حملت اسم ياما لسه بيسألوني، عبر حسابه على تطبيق الفيديوهات يوتيوب، ومختلف المنصات الإلكترونية.