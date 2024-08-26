نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق صبري يكشف عن بداياته الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





تمكن الفنان طارق صبري في خطف قلوب الجماهير بأحدث ظهور له ببرنامج حد النجوم، عبر قناة "CBC"، مع الإعلامية منى عبد الغنى.



وكشف طارق صبري عن مجاله وبداياته الفنية، وغيرها من الأمور.

وقال :"تخرجت في كلية الهندسة جامعة القاهرة، تخصص عمارة، ولا زالت عضوا بنقابة المهندسين، وبعمل في تخصصي".

وأضاف :"كنت أمثل منذ أيام الدراسة، و لم التحق بمسرح الجامعة في الكلية، بسبب صعوبة الدراسة في الهندسة" .

وتابع :"بعد تخرجي من الهندسة، عملت مذيعا، ووقتها التحقت بورش تمثيل، مما زاد الشغف لدي، فاتخذت قرارا بالتحاق بمعهد فنون مسرحية، وحصلت على امتياز في الأربع سنوات، وعملت دبلومة في الإخراج".

وأشار : "جالي عملين في تانية كلية، وعملت ميراث الريح بطولة محمود حميدة وعفاف شعيف وسمية الخشاب، وعملت "الشك" بطولة مي عز الدين ورغدة، وكان فتحة خير عليا، ومن هنا اتعرفت".

أبرز المعلومات عن مهرجان العلمين

ويأتي مهرجان العلمين الجديدة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية ومنها مهرجان العلمين الجديدة وذلك بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

