نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد... محمد فؤاد يحيي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان محمد فؤاد، لإحياء حفل في الساحل الشمالي، حيث شارك "فؤاد" جمهوره بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، دون كتابة تعليق على الصورة.



ومن المقرر أن تقام الحفلة يوم الخميس 29 أغسطس الجاري.



تعليقات الجمهور على منشور محمد فؤاد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليون مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما متميز، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال محمد فؤاد

و الجدير بالذكر أن أخر أعمال محمد فؤاد أغنية معاك من أول يوم التي طرحها منذ سنة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب،



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي: من أول يوم جيت الدنيا وأنا عيني عليك ثانية بثانية أنا جنبك دائمًا أنا سندك ها فضل سندك ضهر بيحميك ولما كبرت شويه شويه أنا كنت بشيلك في عينيا ده أنا من قبل ما يوم تحتاجني أو تندهلي وأنا مستنيك، من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك من أول يوم من أول لحظة أنا كنت معاك من أول يوم وأنا دايمًا حاسس أيه جواك من أول يوم وأنا دايمًا فاكرك مش بنساك.

