نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقص مصطفى حجاج مع جمهوره بحفل القلعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس حفل الفنان مصطفى حجاج على مسرح المحكى من ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء للدورته ٣٢.

مصطفى حجاج

و الذي بدأ حفلته بأولى أغنيته “ يا منعنع” وتفاعل معها الجمهور بشكل مبهر للغاية ثم حي جمهوره حب مين، بنت الناس، بطليني، سنين، شكشكه، ياباى، يا لوز مقشر، ١٠٠ وش، وعملنا قيمة، إلى جانب اغنية زحمة يا دنيا زحمة لـ عدوية.

و أعلن خلال الحفل عن تواجد والدته فهذه الحفلة وهذا سببًا كافي لحبه للحفل وللمهرجان وطلب من الحاضرين والصحفيين التحية لها والتقاط بعض الصور لها.

و فى سياق ذاته كانت الحفل مليئة بالرقص ونزل مصطفي حجاج من على المسرح وقام بالرقص مع الجمهور و طلب من الجمهور الوقوف والغناء معاه فى أحد الأغانى.