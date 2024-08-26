أشرف زكي عن دخول البلوجر التمثيل: "شوفلكم شغلانة تانية وأبعدوا عننا"

القاهرة - محمد ابراهيم - صرّح الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، برفضه لمشاركة البلوجرز وتيك توكرز في الأعمال الفنية، وأوضح أن التمثيل يجب أن يعتمد على الموهبة، مشيرًا إلى وجود علامات محددة تدل على هذه الموهبة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" الذي يُعرض على قناة "صدى البلد 2".

واضاف: "لو في أي موهبة حقيقية بنرحب بيها، لكن لو بلوجر أو غيره والناس تقوله يالا نمثل لأ مش كده.. التمثيل مش مهنة من لا مهنة له، شوفلكم شغلانة تانية وأبعدوا عننا.. إحنا اللي فينا مكفينا والعيب مش عليهم".

أشار أشرف زكي إلى أن المشكلة الرئيسية في إشراك البلوجرز في الأعمال الفنية تكمن في أن بعض الشركات المنتجة والمنتجين يسعون خلفهم لتحقيق الشهرة والترويج للأعمال من خلال صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتابع: "أي حد هيشتغل من غير تصريح من النقابة دون موافقة، تصل الغرامة لمليون جنيه، أي حد عاوز يمثل من التيك توكر لازم يتقدم بتصريح من النقابة لو بتتوافر فيه الشروط بنديه موافقة، لكن الموضة بتاعت البلوجر أنا رافضها شكلًا وموضوعًا ومش هسمح بيها، ممكن يستنوا لما أمشي ومدتي تخلص ويعلموا اللي هما عاوزينه".