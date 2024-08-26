نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة عبد المنعم: لما أنزل القبر ربنا هيسألني عن الصلاة مش الحجاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت الفنانة مروة عبد المنعم إنها مؤمنة بالحجاب رغم كونها غير محجبة، وذلك خلال إستضافتها في برنامج “بودكاست” التي تقدمة الإعلامية أمل غريبة.

وتابعت: “أنا مؤمنة بالحجاب جدا، لكن هل أنها هدخل الجنة بالحجاب ولا برحمة ربنا، بالصلاة ولا بالحجاب؟”

وأكملت حديثها قائلة: "يوم ما أنزل القبر سيكون سؤالي عن الصلاة".

وأشارت مروة عبد المنعم إلى أنها تعرضت للتنمر بسبب فهم خاطئ للدين قائلة: "الناس فاهمة الدين غلط، وفاهمين الدين مظهر وليس جوهر، وأنا عشت حالة بشعة من التنمر في موضوع حجاب بنتي، إزاي هي تتحجب وأنا أمها غير محجبة، يبقى أنا الشيطان الرجيم".

وأضافت: "بنتي فكت الحجاب، وطبيعي بنت عندها 14 سنة في تالتة إعدادي مكتئبة وعندها امتحانات، وكنت عارفة إنها حالة ستنتهي