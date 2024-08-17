كيا سبورتاج 2024 وغيرها .. إلحق أقوى عروض الخصم على سيارات Kia بنسبة تتجاوز الـ 50%

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رياض - احمد صلاح - شركة كيا الكورية تعتبر من شركات السيارات الأبرز التي حظيت بشهرة واسعة وانتشار في السعودية، وذلك لميزاتها التي جمعت ما بين الأداء القوي والثبات العالي، إضافة إلى التصاميم الداخلية والخارجية التي زادت عليها مظهراً فاخراً.

وسيارات كيا في فئاتها جاءت لتلبي احتياجات وتفضيلات الأفراد المختلفة، سواء منن يبحثون عن سيارة عائلية، رياضية، أو اقتصادية.

السعر في السعودية

سعر سيارة كيا سبورتاج 2024 يبدأ من 107 ألف ريال، ولمعرفة الأسعار الدقيقة لسيارات كيا سبورتاج 2024 ، يمكنكم تصفح موقعنا للحصول على المزيد من التفاصيل.

أبرز الميزات

تأتي سيارة كيا سبورتاج 2024 مزودة بمجموعة كبيرة من الإضافات والترقيات التي تميزها في فئتها، وتُعد نسخة 2024 من كيا سبورتاج الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، حيث يقدر معدل استهلاكها بـ 14.7 كم/لتر، مع سعة تخزين وقود تقدر بـ 54 لتر، وهذه المميزات تجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص الذين يتنقلون بكثرة، حيث توفر لهم أقصى كفاءة وتوفير في استهلاك الوقود، بالإضافة إلى ذلك، تعزز الترقيات الداخلية والخارجية من راحة وأمان الركاب، مما يجعل كيا سبورتاج 2024 خيارًا ممتازًا لمن يبحثون عن سيارة عملية وموفرة للطاقة.

القوة والأداء

تتميز سيارة كيا سبورتاج 2024 بقوة وأداء لافتين بفضل محركها الذي تبلغ سعته 1.6 لتر ونظام الدفع الرباعي، وتعمل السيارة بأربعة سلندرات، مما يساهم في تقديم أداء قوي وثابت على مختلف الطرقات، وهذه المواصفات تجعل من كيا سبورتاج 2024 خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن سيارة تجمع بين الكفاءة والقوة في الأداء، مما يعزز من تجربة القيادة على الطريق.

الصفة

تفاصيل

عدد الأسطوانات

4

سعة المحرك

1.6 لتر

ناقل الحركة

أوتوماتيك دبل كلتش DCT

القوة

180 حصان

عزم الدوران

270 نيوتن متر

استخدامات سيارة كيا سبورتاج 2024:

سيارة رياضية تعمل بالدفع الرباعي.

تتمتع بقوة وثبات عاليين، مما يجعلها مثالية للطرق الوعرة وللقيادة لمسافات طويلة.

خيار ممتاز للمغامرين ومحبي السفر.

مناسبة للعائلات بفضل مساحتها الداخلية الواسعة.

توفر مساحة كبيرة عند الأرجل للركاب، مما يحقق أعلى مستويات الراحة للسائق والركاب.

تجمع بين الأداء الرياضي والراحة العائلية.

الخيار الأمثل لمختلف الاستخدامات اليومية والرحلات الطويلة.

كيا بيجاس 2024

السعر في السعودية

سعر سيارة كيا بيجاس 2024 يبدأ من 49.335 ألف ريال، ولمعرفة الأسعار الدقيقة لسيارات كيا بيجاس 2024 ، يمكنكم تصفح موقعنا للحصول على المزيد من التفاصيل.

أبرز الميزات

جاءت سيارة كيا بيجاس 2024 بمجموعة ميزات متعددة، مما يجعلها خيارًا مميزًا ضمن فئتها، وأبرز ما يميز كيا بيجاس 2024 هو كفاءتها العالية في استهلاك الوقود، حيث تقدر بـ 17.8 كم/لتر، مما يجعلها خيارًا اقتصاديًا ومناسبًا للأفراد الذين يبحثون عن التوفير في مصاريف الوقود، بالإضافة إلى ذلك، تضم السيارة مجموعة من التقنيات التكنولوجية الحديثة التي تعمل بالكهرباء، وأنظمة أمان متقدمة مثل نظام تثبيت السرعة ونظام التحكم في الانزلاق، مما يساهم في زيادة مستوى الثبات والأمان أثناء القيادة، وهذه الميزات تجعل كيا بيجاس 2024 سيارة تجمع بين الكفاءة التكنولوجية والاقتصادية مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والثبات.

القوة والأداء

تتمتع سيارة كيا بيجاس 2024 بمحرك خارق سعته 1.4 سي سي، ويعمل بنظام الدفع الأمامي، مع 4 سلندرات، مما يمنحها قوة وأداء مميزين، ويتميز المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي، مما يضفي على السيارة انسيابية أكبر أثناء القيادة، بالإضافة إلى ذلك، يولّد محرك كيا بيجاس قوة تصل إلى 95 حصانًا و 132 نيوتن متر من عزم الدوران، هذه المواصفات تجعل من كيا بيجاس 2024 الخيار الأول للأفراد الذين يبحثون عن سيارة تجمع بين الأداء القوي والثبات العالي، مما يعزز من تجربة القيادة ويضمن راحة وسلامة الركاب على الطرقات.

المواصفات

القيمة

سعة المحرك

1.4 سي سي

نظام الدفع

الدفع الأمامي

عدد السلندرات

4 سلندرات

ناقل الحركة

أوتوماتيكي

القوة الحصانية

95 حصان

عزم الدوران

132 نيوتن متر

استخدامات سيارة كيا بيجاس 2024:

مثالية للمبتدئين في القيادة.

خيار ممتاز للاستخدام اليومي.

الأمثل للتنقل من وإلى العمل.

مثالية للرحلات الخاصة داخل المدينة.

توفر تجربة قيادة مريحة وسهلة.

تناسب مختلف الأشخاص من حيث تلبية احتياجاتهم الأساسية.

خيار مميز لكل من يبحث عن سيارة عملية وموثوقة للاستخدام اليومي.

كيا سيراتو 2024

السعر في السعودية

سعر سيارة كيا سيراتو 2024 يبدأ من 73.600 ألف ريال، ولمعرفة الأسعار الدقيقة لسيارات كيا سيراتو 2024 ، يمكنكم تصفح موقعنا للحصول على المزيد من التفاصيل.

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أبرز الميزات

تعد الاقتصادية في استهلاك الوقود أكثر ما يميز كيا سيراتو 2024 بين مختلف طرازات كيا الجديدة، وبفضل تصميمها الشبابي الأنيق من الداخل والخارج، حازت كيا سيراتو على إعجاب عدد كبير من الشباب السعودي، مما جعلها خيارًا مفضلاً لهذه الفئه، حيث تتميز السيارة باعتمادية عالية مشهودة لها، بالإضافة إلى مساحات التخزين الكبيرة والمتعددة في المقصورة الداخلية والصندوق الخلفي، مما يجعلها سيارة عملية ومناسبة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة على حد سواء، وتعد كيا سيراتو 2024 تجسيدًا مثاليًا للتوازن بين الأداء الاقتصادي والتصميم الجذاب، مما يعزز من جاذبيتها وشعبيتها في السوق السعودي.

القوة والأداء

تبرز سيارة كيا سيراتو 2024 بشكل مذهل بين فئاتها بفضل قوة أداء محركها الجبار، وتأتي هذه السيارة بمحرك بسعة 1.6 سي سي، مع نظام الدفع الأمامي وناقل الحركة الأوتوماتيكي CVT، مما يمنحها انسيابية لا مثيل لها أثناء القيادة، كما تتمتع بقوة حصانية تقدر بـ 123 حصان و155 نيوتن/ متر من عزم الدوران، وكل هذه العناصر تعمل بتناغم مثالي لتعكس فعاليتها الفائقة في الأداء على أرض الواقع، وتعتبر نسخة سيراتو 2024 من أفضل المركبات التي أثبتت نفسها بجدارة في السعودية من ناحية الأداء الجبار، حيث تقدم تجربة قيادة استثنائية تجعلها الخيار الأمثل لمن يبحثون عن القوة والثبات والمتعة في القيادة.

استخدامات سيارة كيا سيراتو 2024:

تحتل المرتبة الأولى عند التفكير في سيارة بحجم متوسط تناسب الاستخدام الشبابي والعائلات الصغيرة.

خيار مثالي للتنقل المتكرر بفضل مجموعة التقنيات المتطورة المتوفرة فيها.

مناسبة للشركات التي ترغب في توفير سيارات خاصة بتوصيل البضائع خفيفة الوزن.

تجمع بين الأداء المتميز والاقتصادية في استهلاك الوقود، مما يجعلها ملائمة للاستخدام اليومي والمهام العملية.

تقدم حلاً متكاملاً يناسب مختلف الاحتياجات.

كيا سيلتوس 2024

السعر في السعودية

سعر سيارة كيا سيلتوس 2024 يبدأ من 82.110 ألف ريال، ولمعرفة الأسعار الدقيقة لسيارات كيا سيلتوس 2024 ، يمكنكم تصفح موقعنا للحصول على المزيد من التفاصيل.

أبرز الميزات

توفر سيارة كيا سيلتوس 2024 مساحة داخلية فسيحة للأرجل مع وجود فتحة في السقف، مما يجعلها الخيار الأنسب للعائلات الكبيرة، حيث تتميز سيلتوس بكفاءة استهلاك الوقود بقدرة تصل إلى 17.5 كم/لتر، مما يجعلها ممتازة من ناحية التوفير في استهلاك الوقود، كما تجمع سيلتوس بين عدد كبير من مزايا الأمان والاتصال والترفيه في مقصورتها الفسيحة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن سيارة تجمع بين الحجم الكبير والعملية والاقتصادية، وبفضل هذه الميزات المتنوعة، تعد كيا سيلتوس 2024 خيارًا جيدًا للعائلات الكبيرة التي تحتاج إلى مساحة واسعة دون التضحية بالكفاءة والراحة.

القوة والأداء

يمتلك محرك سيارة كيا سيلتوس 2024 مواصفات عالية تجعلها تثبت أداءً وقوة ضخمة. تتمتع كيا سيلتوس بمحرك سعة 1.5 لتر وناقل حركة أوتوماتيكي، مما يعزز من انسيابية القيادة وسهولتها، بالإضافة إلى ذلك، يولد المحرك 20 نيوتن/متر من عزم الدوران ويعمل بأربعة سلندرات، مما يوفر قوة وأداءً قويًا ينعكس على تجربة القيادة، وهذه المواصفات تجعل كيا سيلتوس 2024 سيارة مناسبة مختلف الظروف، سواء كنت تسافر لمسافات طويلة أو تقود في المدينة.

استخدامات سيارة كيا سيلتوس 2024:

تعتبر خيارًا مثاليًا لنقل الركاب وتستخدم في تطبيقات التنقل بسبب مساحتها الداخلية الفسيحة.

تستخدم لحاجات السفر بسبب مساحة تخزين الصندوق الواسعة.

مناسبة للرحلات في المناطق الصحراوية والوعرة بسبب ثباتها العالي على الطرقات.

كيا سونيت 2024

السعر في السعودية

سعر سيارة كيا سونيت 2024 يبدأ من 76.360 ألف ريال، ولمعرفة الأسعار الدقيقة لسيارات كيا سونيت 2024، يمكنكم تصفح موقعنا للحصول على المزيد من التفاصيل.

أبرز الميزات

تتألق كيا سونيت 2024 بالعديد من الميزات المميزة التي تشمل التصميم الداخلي الأنيق والتصميم الخارجي الفاخر، ويُعد استهلاك الوقود أحد أبرز ميزاتها، حيث يقدر معدل استهلاك الوقود بـ 17.5 كم/لتر، مما يجعلها سيارة عملية واقتصادية، إضافة إلى ذلك، تأتي كيا سونيت 2024 بالعديد من الإضافات والترقيات التكنولوجية الحديثة التي تتناسب مع أسلوب الحياة المتطور في السعودية، هذه الميزات تجعل كيا سونيت الخيار المثالي لمن يبحث عن سيارة تجمع بين الجمال والكفاءة الاقتصادية والتكنولوجيا المتقدمة.

القوة والأداء

يعمل محرك سيارة كيا سونيت 2024 بالوقود، ويأتي بسعة 1.5 لتر، مما يوفر قوة حصانية تصل إلى 115 حصانًا وعزم دوران يبلغ 144 نيوتن/متر،كما يعمل المحرك بنظام الدفع الأمامي، مما يعزز من أداء السيارة على الطرق المختلفة، وتعكس هذه الأرقام مدى قوة وأداء كيا سونيت 2024 بين الفئات المختلفة من كيا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمحبي الأداء العالي والسرعة، وهذه المواصفات تجعل كيا سونيت 2024 سيارة تستحق الاقتناء لمن يبحثون عن قوة وأداء مميزين في سيارة عصرية.

استخدامات سيارة كيا سونيت 2024 :