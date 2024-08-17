انت الأن تتابع خبر أخيرا .. إطلاق سيارة هيونداي النترا 2025 الفخمة بميزات تفوقت على تويوتا كورولا وبسعر مغري في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيونداي شركة السيارات الكورية بإطلاق سيارات عديدة ومختلفة من فئة السيدان وأبرزها هيونداي النترا 2025 والتي سنعرفكم عليها في سطور هذه المقالة مع فئاتها وأسعارها وأبرز ميزاتها

مميزات هيونداي النترا 2025

تتميز هيونداي النترا 2025 بعدة مميزات منها:

التصميم الأنيق والعصري.

توجد بها شاشة ترفيهية مقاسها 10.25 إنش.

توع عدة بدائل أمام العميل يمكن الاختيار من بينها

تأتي بضمان 5 سنوات.

ألوان هيونداي النترا

وتأتي بعدة ألوان تناسب جميع الأذواق وهي:

الأزرق.

الأحمر.

الأبيض.

الرمادي.

الميتاليك.

الأسود.

سعر سيارة هيونداي النترا الجديدة

وتأتي السيارة بعدة فئات تختلف في المواصفات أو الأسعار، وفيما يلي قائمة بالأسعار: