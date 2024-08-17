انت الأن تتابع خبر شركات ألمانية كبرى خفضت انبعاثاتها الكربونية العام الماضي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - خفضت شركات ألمانية كبرى انبعاثاتها من الغازات المسببة للاحترار العالمي على مدار العام الماضي، بحسب تحليل نشرته شركة الاستشارات الاقتصادية “إرنست أند يونج” أمس الجمعة.

وباعتبار عام 2022 كمعيار انخفضت الانبعاثات المباشرة للشركات الأربعين المدرجة في مؤشر “داكس” المرموق في سوق الأوراق المالية من 218 إلى 189 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 14٪.

واستند هذا التحليل إلى تقارير الاستدامة للشركات الأربعين، والتي توثق جهودها نحو الحياد المناخي.

ومن حيث القيمة المطلقة، انخفضت انبعاثات الشركات من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنحو 30 مليون طن. وبحسب التحليل، فإن هذا يعادل الانبعاثات السنوية لـ 4ر17 مليون سيارة جديدة قطعت مسافة 15 ألف كيلومتر في المتوسط.

وبوجه عام خفضت 32 شركة من شركات مؤشر “داكس” انبعاثاتها، بينما ارتفعت انبعاثات سبع شركات أخرى مقارنة بعام 2022.

وسجلت أكبر نسبة انخفاض شركة تصنيع أشباه الموصلات “إنفينيون” وشركة التأمين “أليانز”، بينما سجلت أعلى زيادة شركة صناعة السيارات الرياضية “بورشه”. وكانت أكبر مصدر للانبعاثات في عام 2023 هي شركة مواد البناء “هايدلبيرج ماتريالز”، تليها شركة الطاقة “آر دابليو إي”، وشركة الكيماويات “باسف”.