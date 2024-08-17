انت الأن تتابع خبر لاند روفر ديفندر 2025 Land Rover Defender تكشف النقاب عن مستقبل رفاهية سيارات الدفع الرباعي الفاخرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيارة لاند روفر ديفندر 2025 تمثل الجيل الجديد من أيقونة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، والتي تجسد مزيجا فريدا من القوة والحداثة، حيث تأتي هذه السيارة بتصميم محدث يعكس الإرث العريق للعلامة البريطانية لاند روفر، مع الاحتفاظ بالمواصفات الكلاسيكية التي لطالما ميزت طرازات ديفندر، كما تم تزويد لاند روفر ديفندر 2025 بمحركات قوية تضمن أداء ممتازا سواء على الطرق السهلة أو في القيادة على الطرق الوعرة،وحيث ان هذه المحركات مدعومة بتكنولوجيا حديثة تشمل نظام التعليق المتطور الذي يوفر راحة في القيادة، وأنظمة الدفع الرباعي الذكية التي تضمن ثبات السيارة في أصعب الظروف، أما من الداخل مقصورة واسعة وفاخرة، تجمع بين المواد عالية الجودة والتقنيات المتقدمة مثل توفر السيارة مجموعة من الأنظمة المساعدة للسائق مثل نظام التحكم في الانزلاق، ونظام الكاميرات المحيطية، مما يجعلها الخيار المثالي لعشاق المغامرات والقيادة الفاخرة.

مواصفات المحرك والأداء لسيارة لاند روفر ديفندر 2025 Land Rover Defender

بفضل هذا المزيج من المتانة والتكنولوجيا المتقدمة، تظل لاند روفر ديفندر 2025 في صدارة الخيارات لمحبي السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، الذين يبحثون عن أداء قوي وتجربة قيادة استثنائية تجمع بين الفخامة والقوة.

المواصفات التفاصيل المحرك توين تيربو سعة 4.4 لتر قوة المحرك 626 حصان بعزم دوران ما بين 750 إلى 800 نيوتن متر ناقل الحركة 8 سرعات مع نظام دفع كلي للسيارات تسارع السيارة تصل إلى 96 كم خلال 3.8 ثانية السرعة القصوى 249 كم /س

المواصفات الخارجية والداخلية للسيارة لاند روفر ديفندر 2025

حصلت السيارة على مجموعة من التغيرات في التصنيع الخارجي والداخلي ايضا لكي تلاقي ان ظروف الطريق المختلفة وتقع سيارة ذات أداء قوي وأكثر طلبه ومن أبرز تلك المواصفات التالي.

مصد أمامي مع شبكه أمامية.

جنوط مقاس 22 انش.

أقواس العجلات أكثر عرضة وبارزة.

مصد خلفي.

تصفيح سفلي للحماية من الطرق الوعرة والصخور ومساعده السيارة للقيادة في المسارات الصعبة.

مقصوره داخليه فاخره ذات تجهيزات عالية.

المقاعد من كسوه من أفخم أنواع الاقماشة.

استخدام كربون فايبر في المقصورة بالكامل.

قاعدة لتثبيت شاحن الهاتف منحني معدل.

نظام صوتي مع توافر سماعات داخل الكرسي.

عجلة قيادة مزودة بأزرار التحكم في السيارة مع شعار السيارة في المنتصف.

ناقل الحركة متغير الى اللون الأحمر عند تبديل المقود الى بادل شفت.

سعر سيارة لاند روفر ديفيندر 2025