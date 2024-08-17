انت الأن تتابع خبر جيلي إمجراند 2025 .. أرخص سيارة رياضية صينية سيدان في السعودية بميزات تفوقت على تويوتا كورولا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سوف نقوم بتعريفكم بكل ما يتعلق بسيارة جيلي إمجراند 2025 في السعودية، والتي تم طرحها في الأسواق السعودية، وتم تجهيزها بأعلى التقنيات والمميزات، ومثالا على ذلك يتغير عدد الوسائد الهوائية حسب الفئة ما بين 6 أو 2 وسائد هوائية.

قامت علامة جيلي الصينية

بإنتاج هذه السيارة، وهي تتواجد في عدة دول على مستوى العالم من خلال إنتاجها من تصنيفات مُتنوعة من ضمنها السيدان والاس يو في، وفي هذا الصدد هناك مَن يريد التعرف على

مواصفات جيلي إمجراند 2025.

يتضح على الرغم من الفروقات بين فئتي السيارة إلا أن هناك التشابه في المحرك المُعتمد عليه، حيث إن هذه السيدان الصينية بمحرك بنزين يعمل على توليد قوة 101 حصان، وعلى أن تبدأ الاختلافات بين الفئتين من التصميم الخارجي من حيث مقاس العجلات التي ترتكز عليها السيارة.

نشاهد أيضاً عدم التشابه بالنظام الصوتي من حيث عدد السماعات، ما بين وجود 4 سماعات بالفئة القياسية مقابل الترقية لعدد 6 سماعات بالفئة العُليا، ويوضح لكم موقع «المربع نت» بالمقالة كافة مواصفات جيلي إمجراند 2025، وبالإضافة إلى ذكر كل فئة مع سعرها

مواصفات جيلي إمجراند 2025 من الخارج

نبدأ الحديث عن هذه السيدان مع التصميم، وإذا كان الوقوف من الواجهة الأمامية هناك الشبك الأمامي الذي يتوسطه شعار الشركة الصينية، مع خطوط تبرز على غطاء المحرك، وبالنسبة إلى المصابيح الأمامية هي هالوجين أو “LED” وفقاً للفئة.

التصميم الخارجي في جيلي إمجراند 2025

ترتكز السيارة على عجلات من الألومنيوم، وفيما يخص الفئة القياسية تأتي بعجلات مقاسها 16 بوصة، أما الفئة العُليا بعجلات مقاسها 17 بوصة، وبالانتقال للجهة الجانبية فالمرآة بتعديل وطي كهربائي مع إشارات الانعطاف.

يتوفر ضمن مواصفات جيلي إمجراند 2025 مصابيح نهارية عاملة بتقنية “LED”، مع إضاءة للفرامل، وبالانتقال للجهة الخلفية فالمصابيح مُزودة بنفس التقنية السابق ذكرها أي “LED”، مع خاصية فتح الباب الخلفي “الشنطة” مع مستشعر الاقتراب منها.

تدعم هذه السيدان الصينية الدخول الذكي، مع خاصية التشغيل عن بُعد مع عدم الحاجة لاستخدام المفتاح، وبجانب عرض مواصفات جيلي إمجراند 2025 قد يسأل أحدهم عن الأبعاد، ولذلك نذكرها لكم على النحو التالي

أبعاد جيلي امجراند 2025

الطول:

4,638 مم.

العرض:

1,822 مم.

الارتفاع:

1,460مم.

طول قاعدة العجلات:

2,650 مم.

وزن السيارة بدون ركاب:

1,250 كجم.

مواصفات جيلي إمجراند 2025 من الداخل

نتوصل بهذه الفقرة إلى المقصورة، وبالدخول إلى السيارة هي تتسع لعدد 5 مقاعد، مع عدم التشابه في طريقة ضبط مقعد السائق، كما تختلف أيضاً مواصفات جيلي إمجراند 2025 من حيث المواد المُستخدمة في تجهيزات المقاعد.

تأتي الفئة القياسية بمقاعد مخمل وبتحكم يدوي 6 اتجاهات لمقعد السائق، بينما الفئة العُليا بمقاعد بتغطية من الجلد والشامواه وبضبط كهربائي لمقعد السائق في 6 اتجاهات.

مقصورة جيلي إمجراند 2025

إن المقود بوظائف مُتعددة، كما نُلاحظ من ضمن أبرز الفروقات بين داخلية السيارة بين الفئتين ما يتعلق بفتحة السقف، حيث إنها تتوفر فقط ضمن مواصفات جيلي إمجراند 2025 بالفئة العُليا.

هناك التشابه فيما يخص شاشة عرض النظام الترفيهي، وبالانتقال إلى جانب مكيف الهواء فهو أوتوماتيكي مع فتحة خلفية وبنظام جودة الهواء، ونذكر أبرز تقنيات جيلي امجراند 2025 على النحو التالي:

تقنيات جيلي امجراند 2025

شاشة عرض نظام الترفيه بمقاس 8 بوصة.

شاشة العدادات بمقاس 3.5 بوصة أو 12.3 بوصة.

الدعم لنظام أبل كار بلاي وخاصية البلوتوث.

نظام صوت بعدد 4 أو 6 سماعات.

أنظمة الأمن والحماية في جيلي امجراند 2025

تنطبق الفروقات بين فئتي السيارة على وسائل الأمان، وعلى سبيل المثال تقوم الوسائد الهوائية بالتقليل من الأثر السلبي الذي ينتج بعد حدوث التصادم، وهنا ضمن مواصفات جيلي إمجراند 2025 عدد 6 أو 2 وسائد هوائية.

إن الحديث عن عدم التشابه في خصائص السيارة من حيث الفئات لا يعني الاختلاف التام، ومن ضمن الأنظمة المُتوفرة بصورة قياسية نظام الثبات الإلكتروني، ونذكر مجموعة من أنظمة الأمن والحماية في جيلي امجراند 2025 بالنقاط التالية:

الفرامل مانعة الانغلاق.

التوزيع الإلكتروني لقوى الفرامل.

نظام التحكم في الجر.

النظام المساعد في صعود المُرتفعات.

الحساسات الخلفية.

مثبت للسرعة.

كاميرا رؤية خلفية.

محرك جيلي امجراند 2025

يحرص الكثيرون على متابعة المحرك ومنظومة الدفع في السيارات، وهذا مع العناية بالكشف عن أرقام الأداء لكل سيارة، وفيما يخص جيلي امجراند 2025 نذكر كافة تفاصيل محركها بالجدول المُرفق.

نوع المحرك

بنزين رباعي الأسطوانات

سعة المحرك

1.5 لتر

ناقل الحركة المُتوفر

تتابعي متغير “CVT”

نظام الدفع

الدفع الأمامي بالعجلات “FWD”

عدد الأحصنة

101 حصان

عزم الدوران

142 نيوتن. متر

صرفية الوقود

16.3 كم/ لتر

خزان الوقود بسعة

50 لتراً

التسارع

من الثبات إلى 100 كم/ س خلال 11.96 ثانية

سعر جيلي امجراند 2025

يكون اقتناء جميع سيارات جيلي بواسطة الوكيل المحلي في المملكة العربية السعودية، وهي شركة الوعلان للتجارة، وفي هذه النقطة تُعرف السيارات الصينية بأنها في غالبية الأحيان بأسعار اقتصادية.

يتحدد سعر السيارة حسب الفئة، وعلى وجه الخصوص فالفئة العُليا ترتفع عن الفئة القياسية لتزودها بتقنيات مُعينة، ويبدأ سعر جيلي امجراند 2025 من 54,740 ريال سعودي، ونذكر الفئات والأسعار في الفقرة التالية.

أسعار جيلي امجراند 2025

الفئة

السعر

جيلي امجراند موديل 2025 فئة GS

54,740 ريال سعودي

جيلي امجراند موديل 2025 فئة GK