انت الأن تتابع خبر فيراري روما سبايدر في مصر خلال ساعات.. سعرها عالميًا يتجاوز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تستعد مجموعة عز العرب للسيارات، الموزع الرسمي لسيارات فيراري الإيطالية في مصر، للكشف عن السيارات السوبر رياضية روما سبايدر.

تأتي سيارة فيراري التي تقدم في مصر لأول مرة، بمحرك تيربو مكون من 8 أسطوانات بقوة 612 حصان، وعزم أقصى 761 نيوتن .متر، وتصل سرعتها القصوى إلى 321 كم في الساعة.

تتسارع سيارة فيراري الجديدة من الثبات حتى 100 كم بالساعة في غضون 3.4 ثانية، تستهلك في المتوسط 11.4 لتر من الوقود لكل 100 كم.

تتميز روما سبايدر بتجهيزات وتصميم رياضي، كما أنها من السيارات المكشوفة حيث سقفها يمكن فرده وطيه بشكل كامل خلال 13.5 ثانية أثناء الانطلاق بسرعة 60 كم في الساعة.

تقدم فيراري روما سبايدر عالميًا بأسعار رسمية تبدأ من 273 ألف دولار تقريبًا أي ما يعادل 13 مليون و338 ألف جنيه مصري تقريبًا بحسب سعر الصرف الرسمي اليوم.

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