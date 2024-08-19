سيارة جي ام سي يوكن 2025 تصل السعودية بسعر وميزات حطمت تويوتا لاندكروزر برادو 2024 (تعرف عليها)

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رياض - احمد صلاح - جي إم سي جاءت أخيرا بموديل جديد وتصميم فريدة، حيث أن سيارة جي ام سي يوكن 2025، تمتعت بمواصفات رهيبة جعلتها رائدة بين منافسيها، ومتوقع أن يتم تقديم تقنيات متقدمة، وقدرات احترافية وتصميم جريء، وسوف يتم إصدار هذه السيارة بألوان عديدة تجعلها مميزة على الطرق خلال السير.

سوف يتم إصدار سيارة جي إم سي يوكن موديل 2025 بالمواصفات العالية الآتية:

مميزات سيارة GMC يوكن 2025

تتميز سيارة جي إم سي يوكن موديل 2025 بالعديد من المزايا التي تجعلها مختلفة ومميزة بين السيارات الأخرى، وهذه المميزات هي:

تحتوي السيارة على مصابيح ليد أمامية وخلفية أنيقة المظهر.

كذلك تحتوي على شبكة اتصالات الجيل الخامس مثبتة على السقف، وهذا ما يجعلها متألقة ومجهزة بأحدث

التقنيات بهدف توفير تجربة قيادة مختلفة.

تتميز هذه السيارة بتوحيد لغة التصميم بين كل الطرازات الخاصة.

تصل قاعدة العجلات إلى 2,849 ملم.

بها باب خلفي جديد لصندوق الأمتعة.

أيضا بها على شاشة رأسية في المنتصف للنظام الترفيهي.

كما أن تحتوي على إطارات من الجوديير التضاريس الصعبة.

بها شبكة أمامية قوية ومميزة.

سعر سيار 2025 GMC Yukon

سوف تأتي أسعار 2025 Yukon في السعودية نحو الآتي: