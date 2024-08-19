انت الأن تتابع خبر أرخص سيارة رياضية طرق وعرة شبيهة تويوتا لاندكروزر برادو .. اعرف كل مايتعلق بـ تويوتا سيكويا 2025 في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيارة تويوتا سيكويا 2025 Toyota Sequoia تعتبر من أفضل سيارات الدفع الرباعي ذات الفئة الرياضية، حيث تمتاز هذه السيارة بالحجم الكبير ولديها خصائص وتحديثات في التصميم الداخلي والخارجي لها امتدت إلى الأنظمة المتعلقة بالأمان والتقنيات في الإتصال والتكنولوجيا لذلك قررنا تعريفكم على كل مايتعلق بسيارة تويوتا سيكويا 2025.

تحتوي سيارة تويوتا سيكويا 2025 على الكثير من المواصفات والتي تمتاز كالآتي:

المواصفات

التفاصيل

حجم المحرك

3,4 لتر.

التسارع

من صفر حتى 60 ميل في 6 ثواني فقط.

عزم الدوران

583 نيوتن/متر.

القوة الحصانية

437 حصان.

نوع المحرك

بشاحن توربيني V6

كفاءة استهلاك السيارة

تستهلك 20 ميلا في الغالون.

الإطارات

تأتي بعدة قياسات وفقاً للفئة المختارة مثل 18 و 20 و 22 بوصة.

الإضاءة والمصابيح

مزودة بمصابيح خلفية وأمامية ذات شعاع مرتفع للقيادة بشكل آمن على الطرق الخطيرة والوعرة.

الأمان والسلامة في سيارة Toyota Sequoia 2025

تتمتع سيارة Toyota Sequoia 2025بأنها مزودة بمجموعة كبيرة من الأنظمة الخاصة بالأمان، وذلك للحفاظ على سلامة الركاب والسائق والقيادة بشكل آمن على الطرق الوعرة والخطيرة وتتمثل أنظمة السلامة والأمان في السيارة أنها تكون كالآتي:

تأتي بنظام تثبيت السرعة التكيفي.

النظام الخاص بتنبيه مغادرة المسار.

الوسائد الهوائية.

النظام الخاص بتحذير الإصطدام.

نظام اكتشاف المشاة.

مساعدة التوجيه في الحالات الخاصة بالطوارئ.

تنبيه النقط العمياء.

كاميرا 360 للإصطفاف.

تنبيه حركة المرور.

سعر سيارة تويوتا سيكويا 2025 في السعودية