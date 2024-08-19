انت الأن تتابع خبر للمُبتدئين 1100 سي سي.. سيارة بـ 95 ألف جنيه أوتوماتيك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد سيارة شيري كيو كيو موديل 2005 من أفضل السيارات التي تناسب المبتدئين في القيادة، وذلك بفضل حجمها الصغير واحتوائها على العديد من المميزات. تعتمد السيارة على محركات ميتسوبيشي اليابانية، وتأتي بتصميمات جذابة تنتمي إلى فئة السيارات كروس أوفر صغيرة الحجم ، وفي ذلك السياق يقدم لكم موقع ” الزهراء ” الإخباري سيارة بـ 95 الف جنيه أوتوماتيك .

المواصفات الفنية لسيارة شيري كيو كيو موديل 2005

تستمد سيارة شيري كيو كيو موديل 2005 قوتها من محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1100 سي سي، ينتج قوة قدرها 67 حصانًا وعزم أقصى للدوران يبلغ 90 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي السرعات.

الأبعاد الخارجية لسيارة شيري كيو كيو موديل 2005

يبلغ طول سيارة شيري كيو كيو موديل 2005 حوالي 3,550 مم، وعرضها 1,495 مم، وارتفاعها 1,485 مم. هذه الأبعاد تجعل السيارة مناسبة تمامًا للاستخدام داخل المدن المزدحمة.

المواصفات الداخلية لسيارة شيري كيو كيو موديل 2005

تحتوي السيارة على العديد من الميزات الداخلية التي تشمل:

مصابيح أمامية ومصابيح للضباب.

5 مقاعد داخلية مريحة.

عجلة قيادة هيدروليكية لسهولة التحكم.

جنوط مقاس 15 بوصة.

خزان وقود بسعة 50 لترًا.

نظام مانع الانزلاق.

مرايات جانبية ونوافذ كهربائية.

نظام تكييف هواء بسيط وفعال.

كراسي خلفية قابلة للطي لزيادة مساحة التخزين.

حساسات خلفية لسهولة ركن السيارة.

عجلة قيادة وناقل حركة مغطاة بالجلد.

المواصفات الخارجية لسيارة شيري كيو كيو موديل 2005

تتمتع السيارة بتصميم خارجي أنيق وجذاب، حيث تحتوي على أربعة أبواب جانبية بالإضافة إلى صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة. يضفي التصميم المتناسق والشكل المدمج للسيارة جاذبية خاصة.

أسعار سيارة شيري كيو كيو موديل 2005 في مصر