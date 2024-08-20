انت الأن تتابع خبر لكزس GX550 2024 .. أرخص سيارة دفع رباعي في السعودية تنافس تويوتا لاندكروزر برادو بهذه التقنيات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم اتسم بالتطورات التكنولوجيا المستمر، فإن لكزس قدمت أحدث سيارتها الجديدة GX550 2024 كابرز خطوة دلت على المستقبل بحيث مزجت فيها ما بين الأداء القوي والراحة الفارهة بطريقة غير اعتيادية.

وتمثل لكزس GX550

نقطة حولت مسيرة العلامة التجارية، حيث أعادت تعريف معايير السيارات الرباعية الدفع بمحركها الجديد والتكنولوجيا المتقدمة التي تحتضنها.

في عام 2024، قامت لكزس بتقديم GX550

وهي سيارة تعتبر بمثابة رمز للمغامرين وعشاق القيادة على الطرق الوعرة. تمثل GX550 تحديثا مميزا لمعايير السيارات الرباعية الدفع، حيث تجمع بين الأداء القوي والراحة الداخلية الفاخرة، مما يعكس التزام لكزس بالابتكار والتطوير المستمر.

بفضل تاريخها الطويل من النجاح والشعبية

كانت توقعات الجمهور مرتفعة بشأن الجيل الثالث من سلسلة GX، ولم تخيب لكزس هذه التوقعات مع إطلاق GX550 2024. هذا الطراز يتخلى عن المحرك V8 التقليدي ليتبنى نظام دفع أكثر تطورًا وكفاءة، مدعومًا بمحرك V6 توربو سعة 3.4 لتر، الذي يستفيد من منصة Toyota TNGA-F المبتكرة.

يوفر المحرك الجديد لـ GX550 قوة هائلة تصل إلى 349 حصانًا و479 رطلًا قدم من عزم الدوران، متصاحبًا مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 10 سرعات يضمن توصيل طاقة خطي وسلس. تم تصميم السيارة لتقدم تجربة قيادة متكاملة على الطرق السلسة والوعرة، مع إمكانية سحب تصل إلى 9063 رطلاً، مما يجعلها مثالية لمغامرات الحياة الخارجية.

ما يميز GX550 أيضا هو دمجها التكنولوجيا المتقدمة في الداخل، حيث توفر تجربة راحة وفخامة فائقة للركاب. مع التزام لكزس بالابتكار، تم تجهيز الطراز بأحدث التقنيات والميزات الذكية التي تعزز من سلامة وراحة الركاب، مما يجعل تجربة القيادة ممتعة وآمنة بشكل كامل.

تصميم GX550 2024 يجمع بين الجرأة والأناقة، مع خطوط خارجية صلبة وشبكة متطورة، مما يمنحها مظهرًا مميزًا يبرز قوتها وأدائها الاستثنائي. بفضل فئاتها المتنوعة مثل Luxury وLuxury Plus وPremium، تتيح GX550 اختيارًا متنوعًا يلبي احتياجات وتفضيلات مختلفة السائقين، سواء كانوا يبحثون عن الأداء العملي أو الأناقة الفاخرة.

بسعر يبدأ من 64,250 دولارا