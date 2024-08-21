انت الأن تتابع خبر ذات التصميم العصري والأداء المتميز..تعرف على مواصفات وأنظمة أمان سيارة تويوتا كامري 2025 في السوق السعودي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر سيارة تويوتا كامري 2025 من السيارات التي تعيد تعريف معنى الرفاهية والأداء في عالم سيارات السيدان، فمع تصميمها العصري الجذاب ومواصفاتها التقنية المتطورة، تقدم كامري 2025 تجربة قيادة لا مثيل لها تلبي احتياجات عشاق السيارات الذين يبحثون عن مزيج من الأناقة والتكنولوجيا المتقدمة وتقدم كامري 2025 تجربة قيادة مميزة بفضل أدائها المتميز، وخصائصها الأمنية المتطورة، والتي تجعلها خيارًا مثاليًا للراغبين في سيارة عملية وعصرية.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2025

تقدم تويوتا كامري 2025 تجربة قيادة متكاملة تلبي احتياجات العملاء الذين يبحثون عن سيارة عصرية تقدم مزيجًا من الأداء والتكنولوجيا والتصميم الراقي وتبرز مواصفات كامري 2025 التالية التفاصيل التي تساهم في تقديم تجربة قيادة مميزة:

المواصفات التفاصيل المحرك محرك 4 سلندر بسعة 2500 سي سي، قادر على إنتاج 232 حصانًا، متصل بناقل حركة أوتوماتيك. شاشة العدادات شاشة عدادات رقمية بمقاس 7 بوصات تُقدم معلومات واضحة عن أداء السيارة. شاشة الترفيه شاشة ترفيه بقياس 8 بوصات تُقدم تجربة ترفيهية مميزة مع دعم أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو. الشاحن اللاسلكي شاحن لاسلكي للجوال يُساعد على شحن الجوال بشكل سهل وآمن. شاشة شاشة عرض بحجم 10 بوصات تُقدم معلومات هامّة عن السيارة على الزجاج الأمامي بشكل واضح. النظام الصوتي نظام صوتي مكون من 9 سماعات تُقدم تجربة صوتية غنية وممتعة. عجلة القيادة عجلة قيادة مكسوة بالجلد ومدفأة تُقدم راحة وإحساس مميز للقيادة. المقاعد الأمامية تُقدم كامري 2025 مجموعة من المزايا الخاصة بالمقاعد الأمامية مثل التعديل الكهربائي والتدفئة والتبريد (حسب الفئة).