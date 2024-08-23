محطمة تويوتا كورولا 2024 .. كيا سيراتو 2024 سيارة فارهة بمحرك مذهل جدا مع مميزات متطورة وسعر مغريانت الأن تتابع خبر محطمة تويوتا كورولا 2024 .. كيا سيراتو 2024 سيارة فارهة بمحرك مذهل جدا مع مميزات متطورة وسعر مغري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر كيا سيراتو 2024 1.6LX من أشهر سيارات السيدان التي يرغب العديد من الأشخاص بمعرفة ابرز مميزاتها وسعرها في المملكة، والذي سنعرفكم على كل ما يتعلق بها في أسواق المملكة العربية السعودية

المواصفات في سيارة كيا سيراتو 2024 1.6LX

تعددت المواصفات المميزة في سيارة كيا سيراتو 2024 1.6LX وذلك جعلها الأفضل بين السيارات في نفس فئتها، وتكون هذه المواصفات كالتالي:

المميزات في سيارة كيا سيراتو 2024 1.6LX

امتلكت سيارة كيا سيراتو 2024 العديد من المميزات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى المميزات المريحة، ولذلك تعد من السيارات الأكثر طلبًا عالميًا وهذه المميزات تتمثّل فيما يلي:

المزايا الخارجية

المزايا الداخلية

المزايا المريحة

عتبة مصد جانبي

مسند للذراع

مكيف أوتوماتيك

مرايا الكترونية

مصابيح أرضية

بلوتوث

مصابيح أمامية HID

مقود جلد

مدخل aux

مصابيح خلفية LED

مقاعد جلد

دخول من غير مفتاح

مقابض الباب كروم

مصباح الترحيب

التحكم بالسرعة

مزيل ضباب

مقود كهربائي

مقود أوتوماتيك

عجلات – خلائطية

عرض المعلومات

فرامل إلكترونية

نوافذ كهربائية

مفتاح ذكي

زر بدء تشغيل

مصابيح ضباب

قفل مركزي

عداد المسافات

أنظمة الأمان في كيا سيراتو 2024 1.6LX

وفرت الشركة المنتجة للسيارة عدد كبير من أنظمة الأمان والسلامة في السيارة، وهذه الأنظمة تكون كالتالي:

كاشف التصادم.

مساعد الفرامل.

طفاية حريق.

مانع الحركة.

كاميرا خلفية.

محدد السرعة.

التحكم بالجر.

وسائد هوائية.

قفل تفاضيلي.

مشد حزام أمان.

سعر كيا سورينتو 2024 في السعودية

الفئة

السعر (ريال سعودي)

السعر (دولار أمريكي)

LX

121,242

32,300

LX AWD

127,620

34,000

S

130,250

34,700

EX