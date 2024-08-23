فورد اكسبديشن 2025 .. سيارة فارهة بديلة تويوتا لاندكروزر برادو 2024 الأقوى والأشرس وبسعر لايصدق في السعودية

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رياض - احمد صلاح - فورد اكسبديشن 2025 جاءت كتجسيد للفخامة والأداء في فئات السيارات الرياضية متعددة الاغراض الكبيرة، وذلك لتصميمها العصري والتقنيات المتطورة، ووفرت اكسبديشن تجربة متميزة جمعت ما بين القوة والكفاءة والراحة لمحركها القوي ونظام الدفع الرباعي.

وهذه السيارة تستطيع التعامل مع الطرق والظروف

المختلفة بسهولة إضافة إلى المقصورات الواسعة والمريحة والمجهزة لديها بأحدث وسائل الراحة والترفيه.

على الرغم من ان يتوقع أن تحتفظ سيارة فورد اكسبيديشن 2025 مواصفات المحرك إلى أنه سيتم تعزيز هذه المواصفات في الفئة الجديدة بمواصفات خاصة بمحرك اقوي وذات أداء عالي ومن أهمها:

مواصفات

تفاصيل

محرك

بنزين تربو سعة 3.5 لتر v6

قوة المحرك

385 حصان بعزم دوران يصل إلى 637 نيوتن متر

ناقل الحركة

اوتوماتيك 10 سرعات مع نظام دفع رباعي للعجلات

دوران المحرك

6 سلندر

تسارع السيارة

تصل الى 100 كم خلال 7.5 ثانية

استهلاك الوقود

تستهلك نحو 10 لتر لكل 100 كم

مواصفات سيارة فورد اكسبيديشن 2025 الخارجية والداخلية

يمكن ملاحظة بأن هذه الفئة من فورد تم اضافة العديد من التعديلات والمميزات عليها التي جعلتها ذات تصميم مميز وخلاب عن باقي الفئات ومن اهم مواصفات التالية.

مصابيح أمامية من led ضخمة.

شبكه أمامية ضخمة مع بعض وخطوط العضلية التصميمية.

عجلات رياضية مقاس 24 بوصة.

مصابيح خلفية نحيفه عن باقي الفئات مدمجة مع غطاء صندوق السيارة الخلفي.

شاشة في المنتصف بقياس 11.1 بوصة.

كونسول وسطي مع مفتاح دائري لتغيير سرعة السيارة والتحكم في السيارة متعددة الوظائف مثل التحكم في الصوت أو نظام الترفيه والمعلومات.

حامل للأكواب و مسند ذراع أمامي.

أزرار متعددة الوظائف مثل التحذير من المخاطر.

خاصية التحكم في المناخ التي تظهر على الشاشة في الجزء السفلي منها.

الأبواب ذات بطانة من افخم أنواع الجلد والقماش.

المقاعد من الجلد مع بعض اللمسات والخيوط من الألومنيوم في جميع أنحاء السيارة.

نظام مانع السرقة securlock.

نظام التحكم في الدوران خصوصا عند السير في المناطق بها المنحنيات.

مراقبة ضغط الإطارات.

الحفاظ على البقاء ضمن الحارة المرورية.

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