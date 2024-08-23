انت الأن تتابع خبر الإعلان الرسمي عن سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2025 في السعودية اليك الأسعار والمزايا ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2025 من أبرز الطرازات التي يتطلع الكثيرون لمعرفة تفاصيلها، خاصة في الأسواق العالمية والعربية، بما في ذلك السعودية. في هذه المقالة، نستعرض أهم ما يميز هذه السيارة المتطورة، والتي تعد من بين الأكثر شهرة وانتشارا في العالم.

تويوتا تكشف النقاب عن لاندكروزر برادو 2025

تُعتبر تويوتا لاندكروزر برادو 2025 من أحدث الإضافات إلى سلسلة لاندكروزر المميزة، وتأتي بمجموعة من المزايا المتقدمة التي تضفي عليها طابعا عصريا وفاخرا. إليك أبرز المواصفات التي تتميز بها هذه السيارة:

مقاعد جلدية توفر راحة وأناقة في التصميم.

مقاعد أمامية كهربائية مع دعم لخاصية التدفئة والتهوية، لتعزيز راحة الركاب في جميع الظروف الجوية.

شاشة ترفيهية بحجم 8 بوصة تُقدم تجربة ترفيهية متكاملة.

لوحة عدادات رقمية تقدم معلومات واضحة وسهلة القراءة.

نظام صوتي فائق الجودة يتكون من 14 مكبر صوت، ليضمن تجربة صوتية متميزة.

عجلة قيادة كهربائية توفر تحكما دقيقا وسهلا.

تكييف هواء أوتوماتيكي يضمن بيئة داخلية مريحة.

فتحة سقف تضيف لمسة من الفخامة وتفتح المجال للاستمتاع بالهواء الطلق.

مرايات ضم كهربائية تسهم في تحسين الأمان عند القيادة.

خاصية الدخول الذكي إلى السيارة تسهّل عملية الدخول دون الحاجة لاستخدام المفتاح.

بلوتوث ومنافذ USB و AUX تتيح توصيل الأجهزة المختلفة بسهولة.

10 وسائد هوائية توفر حماية متكاملة للركاب في حال وقوع حادث.

كاميرا خلفية بدقة 360 درجة تساعد في تحسين الرؤية الخلفية والجانبية.

حساسات أمامية وخلفية تدعم القيادة الآمنة.

نظام تحذير الخروج من المسار ينبه السائق عند تجاوز المسار المحدد.

نظام التحذير من التصادم الأمامي والخلفي يقلل من مخاطر الحوادث.

فرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكتروني للفرامل تعزز من أمان القيادة.

المساعدة عند الصعود إلى المرتفعات تسهّل التعامل مع الطرق الوعرة.

سعر تويوتا لاندكروزر برادو 2025 في السعودية