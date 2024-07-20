حملة ترويجية للسياحة المصرية بالسوق العربية تحت شعار نابضة…

دبي - احمد فتحي في السبت 20 يوليو 2024 10:11 مساءً - دوت الخليج – أطلقت وزارة السياحة والآثار، ولمدة شهرين، حملة للترويج للمقصد السياحي المصري، بوجهاته المختلفة بالسوق العربية خلال موسم الصيف الحالي، تحت شعار “مصر نابضة بالحياة 365” (Egypt Alive 365).

وقال عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن المحتوى الترويجي للحملة يبرز المقاصد السياحية المصرية المختلفة كمقاصد نابضة بالحياة تحتوي على العديد من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها.

وأشار القاضي إلى توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار ببذل الجهود كافة للترويج للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر بالأسواق السياحية المختلفة وإلقاء مزيد من الضوء على التنوع الذي يتمتع به من خلال استعراض مقوماته ومنتجاته وأنماطه السياحية المتعدد والمتنوعة بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الأسواق إليها.

وأشارت سوزان مصطفى مدير عام إدارة الترويج السياحي بالهيئة، إلى بث المحتوى الترويجي للحملة على المنصات الإلكترونية الأكثر رواجا في الدول العربية، وهي: Snapchat-Tiktok – Twitter- Amazon- Youtube- Amadeus- Facebook- Gameloft- Google search بالإضافة إلى منصتي Shaid وWatch IT وكذلك بالقنوات التليفزيونية بالدول التي أطلقت الحملة الترويجية بها، بالإضافة إلى منصة الحجز الإلكتروني WEGO والتي تعد “أحد أكبر محركات البحث والحجز في الشرق الأوسط”.

ونوّهت بأن الهيئة تعتمد على هذه الآلية لاستهداف الفئات المختلفة من الجمهور لمشاركة المحتوى الترويجي وإلهام المسافرين لاكتشاف مصر.