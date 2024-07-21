رئيس الوزراء يصل غانا للمشاركة في اجتماع منتصف العام…

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يوليو 2024 10:11 صباحاً - دوت الخليج – وصل، منذ قليل، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إلى “أكرا” عاصمة دولة غانا؛ للمشاركة، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الأفريقي، التي من المقرر أن تبدأ غدًا الأحد، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات وممثلي المنظمات الأفريقية.

ومن المقرر أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي كلمة، غدًا الأحد، ضمن فعاليات الدورة السادسة لاجتماع منتصف العام التنسيقي للاتحاد الإفريقي، وأن يعقد على هامش زيارته إلى غانا عددًا من اللقاءات الثنائية مع بعض المسؤولين؛ في سبيل مناقشة جهود تحقيق التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية بين بلدان القارة الإفريقية.

وتأتي تلك المشاركة في ضوء رئاسة مصر الحالية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية “النيباد”، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء.