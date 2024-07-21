نعرض لكم الان تفاصيل خبر شركة AKH GOLD تضخ 4 ملايين دولار بمنطقة امتياز الذهب من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يوليو 2024 04:11 مساءً - شاهندة إبراهيم _ كشف أحمد خيري رئيس قطاع تنمية الأعمال في شركة إن تو ميتالز المالكة لشركة AKH GOLD LIMITED عن ضخها استثمارات بقيمة 4 ملايين دولار خلال عامين بمنطقة امتيازها في الصحراء الشرقية.

وقدّر خيري في تصريحات لجريدة دوت الخليج، حجم الاستثمارات المستهدف ضخها خلال أول 4 أعوام من مدة الاستكشاف التي تصل إلى 8 سنوات، بحوالي 8 ـ 9 ملايين دولار، مشيرا إلى أن مرحلة الاستكشاف يتم تقسيمها إلى 4 مراحل، وكل فترة مدتها عامين، طبقا لبنود التعاقد مع الحكومة.

ونوّه إلى أن مشكلة الاستثمار في مجال التعدين تحديدا، يتم إحكامها بالنظر إلى تطورات العمليات الفنية، وما إذا كانت هناك حاجة لضخ استثمارات أكبر وفقا للاحتياجات المطلوبة.

وأوضح أن الاستثمارات المرصودة لعام 2025 يتم تحديدها نهاية العام الجاري، بناء على نتائج الاستشكاف في الامتياز الذي تعمل به الشركة حاليا للتنقيب عن الذهب.

وأشار إلى أن الشركة دخلت العام الثاني من مدة الاستشكاف التي تتراوح عادةً بين 7 إلى 8 سنوات، لافتا إلى أن هناك توجها ورغبة قوية لدى AKH GOLD LIMITED للوصول إلى مرحلة الإنتاج التجاري في مصر.

أضاف إن مسألة التعدين تحكمها في النهاية نتائج الاستكشاف التي تظهر في نهاية الفترة المذكورة، منوها إلى أنه في بعض الأحيان تكون النتائج إيجابية ولكنها غير اقتصادية، بمعنى أن هناك توافرا لمعدن الذهب، ولكن من الناحية الاقتصادية ليس ذا جدوى.

وتابع: هناك أيضا نتائج أخرى تفيد بوجود ذهب ومعادن، وتكون ذات إضافة اقتصادية، ويتم معرفة ذلك عند نهاية مدة الاستكشاف، التي يتخللها إعداد الدراسات المختلفة، والتي تحدد بدورها النواحي الفنية التي تفيد بإمكانية تواجد المعادن من عدمه، ومن الناحية الاقتصادية يكون استخراج هذه المعادن ذا جدوى، ومن ثم تبدأ الشركات صاحبة الامتيازات تقديم هذه الدراسات إلى الجهات الحكومية للموافقة عليها وتوقيع العقود.

أضاف: بعد مرحلة توقيع العقود تتوجه الشركات إلى البنوك لمخاطبتها لتمويل جزء من الأعمال الخاصة ببناء المنجم، الذي يتراوح بين 300 إلى 400 مليون دولار على الأقل، بجانب اعتمادها على التمويلات الذاتية.

ومن ناحية أخرى، أكد على أن الشركات لا تستطيع تحديد رقم إنتاجي معين، وإنما تستهدف عملية اقتصاية ذات جدوى في ظل صعوبة وضع تصورات أو تقديرات مبدئية لحجم الإنتاج المستهدف، على عكس الصناعات الأخرى.

وأشار إلى ارتفاع المخاطرة في قطاع التعدين على نحو كبير للغاية، لافتا إلى أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن 1% فقط من استكشافات التنقيب تتحول إلى مشروعات إنتاجية.

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