نعرض لكم الان تفاصيل خبر العطل التقني يضرب سلاسل التوريد العالمية.. والشحن يحتاج… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 يوليو 2024 04:11 مساءً - العربية نت _ تسبب خطأ برنامج CrowdStrike الذي عطل أنظمة تشغيل “مايكروسوفت” وتسبب في أكبر انقطاع لتكنولوجيا المعلومات في التاريخ في حدوث اضطرابات في الموانئ الأمريكية والعالمية، حيث عانت أنظمة الشحن الجوي المعقدة للغاية من الضربة الأكبر، وفقًا لخبراء الخدمات اللوجستية، حيث أوقفت شركات الطيران العالمية رحلاتها.

قال نيل فان دي وو، كبير مسؤولي الشحن الجوي في شركة استشارات سلسلة التوريد Xeneta، في بيان نشرته شبكة “CNBC”: “الطائرات والبضائع ليست حيث من المفترض أن تكون وسوف يستغرق الأمر أيامًا أو حتى أسابيع لحلها بالكامل. هذا تذكير بمدى ضعف سلاسل الإمداد البحرية والجوية لدينا في مواجهة فشل تكنولوجيا المعلومات”.

توقفت أو تأخرت آلاف الرحلات الجوية في أكبر مراكز الشحن الجوي في العالم في أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية.

تأتي المشكلة الجديدة لسلسلة التوريد العالمية وسط ارتفاع الطلب العالمي، حيث ارتفعت الشحنات بنسبة 13% على أساس سنوي في يونيو. زاد عرض الشحن الجوي، ولكن بنسبة 3% فقط على أساس سنوي، مما تسبب بالفعل في ارتفاع التكاليف للشاحنين بسبب السعة المحدودة، وفقًا لـ “Xeneta”.

قال فان دي وو: “كان لدى الشاحنين بالفعل مخاوف بشأن سعة الشحن الجوي بسبب الزيادات الهائلة في الطلب في عام 2024، مدفوعة إلى حد كبير بالنمو غير العادي في سلع التجارة الإلكترونية التي يتم تصديرها من الصين إلى أوروبا والولايات المتحدة”. “السعة المتاحة في السوق محدودة بالفعل، لذا ستكافح شركات الطيران لنقل البضائع غدًا والتي كان من المفترض نقلها يوم الجمعة.

وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج يوم الجمعة إن الحكومة تراقب على مدار اليوم، حيث تم تحديد المشكلة، “نوع من التأثيرات المتتالية أو المتتالية حيث يعيدون كل شيء في شبكاتهم إلى طبيعته”.

وأضاف بوتيجيج: “هذه الأنظمة، هذه الرحلات، تعمل بشكل محكم للغاية، بحيث لا يزال بإمكانك الشعور بهذه التأثيرات طوال اليوم حتى بعد معالجة السبب الجذري”.

وأوضح أن أنظمة التشغيل التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية، مثل مراقبة الحركة الجوية أو معظم الأنظمة داخل وزارة النقل الأمريكية، بالإضافة إلى أنظمة النقل الحضرية الرئيسية، مثل هيئة النقل في مدينة نيويورك، تعمل على الرغم من أنه قد تكون هناك مشكلات “موضعية” طوال اليوم. ولكن “فيما يتعلق بشركات الطيران نفسها، فإننا نتوقع بالتأكيد المزيد هناك”، كما قال.

قالت شركة FedEx في بيان إنها قامت بتفعيل خطط الطوارئ، لكنها أضافت أن “التأخيرات المحتملة ممكنة لتسليم الطرود” المتوقعة يوم الجمعة.

قالت شركة UPS في بيان إن أنظمة الكمبيوتر في الولايات المتحدة وأوروبا تأثرت، لكن شركة الطيران الخاصة بها تواصل العمل بشكل فعال، والسائقون على الطرق لتوصيل الطلبات للعملاء. صرحت شركة UPS: “نواصل العمل لحل جميع المشكلات في أسرع وقت ممكن؛ قد يكون هناك بعض التأخير في الخدمة”.

أبلغت شركة سكك حديدية شحن رئيسية واحدة فقط في الولايات المتحدة عن مشكلات تتعلق بانقطاع تكنولوجيا المعلومات صباح يوم الجمعة، حيث عانت شركة Union Pacific من مستويات متفاوتة من التأثير عبر شبكتها، وبعض التأخيرات في معالجة شحنات العملاء. بحلول ظهر يوم الجمعة، قالت شركة يونيون باسيفيك إنها “عادت للعمل” وأن غالبية شحنات عملائها كانت تتحرك، مع عودة السيولة الكاملة إلى شبكتها.

وقالت شركات شحن رئيسية أخرى، بما في ذلك “CSX” و”Norfolk Southern” و”BNSF”، وهي شركة تابعة لشركة Berkshire Hathaway، إن عملياتها لم تتأثر حاليًا.

وقال بوتيجيج إنه في الموانئ، يمكن أن تتحول المشكلات الصغيرة إلى مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى أنه حتى مع تشغيل السفن والرافعات، تأثرت البوابات، مما يعني أن الشاحنات لم تتمكن من الدخول أو الخروج، مما أدى إلى تأخيرات في بعض الموانئ.

وقالت إميلي ستاوسبول، محللة الشحن الرئيسية في “Xeneta”، إن انقطاع التيار الكهربائي لديه القدرة على التسبب في حدوث اضطرابات كبيرة في الموانئ إذا مُنعت السفن من تفريغ وتحميل الحاويات، ويمكن أن يؤثر ذلك على سلسلة التوريد.

وأضافت ستاوسبول: “هناك أيضًا تأثيرات غير مباشرة عبر سلاسل التوريد الداخلية إذا كانت خدمات الشاحنات والسكك الحديدية غير قادرة على التقاط وإنزال البضائع في الميناء”.

وأشارت إلى أنه في مايو، أغلق ميناء تشارلستون على الساحل الشرقي للولايات المتحدة لمدة يومين بسبب فشل في البرنامج، مما أدى إلى زيادة ازدحام الميناء بنسبة 200%. “كان ازدحام الموانئ مشكلة كبيرة خلال عام 2024. وبينما يخف الآن، لا يوجد تراخي في النظام وأي اضطراب سيدفع إلى اضطرابات مرة أخرى”.

وقالت شركة الاستخبارات البحرية “Kpler” إن المؤشرات المبكرة أظهرت انقطاعًا عالميًا لتكنولوجيا المعلومات يؤثر على العمليات في الموانئ العالمية بما في ذلك غدانسك في بولندا، ودوفر، وفيليكسستو وليفربول في المملكة المتحدة.

أبلغت “روتردام”، أكبر ميناء في أوروبا، العملاء على موقعها الإلكتروني عن الاضطرابات المحتملة، وقال متحدث باسم الميناء إن العمليات المهمة في الميناء لقسم Harbour Master ومقدمي الخدمات البحرية لا يزالون يعملون. “ومع ذلك، تواجه بعض الشركات في الميناء، بما في ذلك محطة الحاويات، مشكلات بسبب الاضطراب وقد عدلت عملياتها. إنهم يعملون على إيجاد حل”.

وقال مات رايت، المحلل البارز للشحن في شركة كبلر، إن الانقطاع قد يؤدي إلى بعض التأخير في الموانئ المتضررة، ولكن مع إعلان “مايكروسوفت” و”كراود سترايك” عن إصلاح الخلل، فإن استئناف العمليات العادية في وقت لاحق من يوم الجمعة يعني أنه من غير المرجح أن يتسبب في أي تراكم كبير.